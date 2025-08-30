Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Jackson có thể giúp Chelsea 'bỏ túi' 80 triệu euro

  Thứ bảy, 30/8/2025 16:06 (GMT+7)
Bayern Munich đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Nicolas Jackson trong một mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt với giá lên tới 80 triệu euro.

Chelsea có thể bán đứt Jackson cho Bayern với giá 80 triệu euro vào hè 2026.

Thheo The Athletic, thỏa thuận này bao gồm một khoản phí trả trước 15 triệu euro cho hợp đồng mượn một mùa, cùng 65 triệu euro cố định, đồng thời Chelsea được hưởng điều khoản bán lại nếu Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt Jackson vào cuối mùa.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất vào trưa 30/8. Cầu thủ 24 tuổi lập tức di chuyển đến Đức để kiểm tra y tế. Bayern và Jackson đã chốt các điều khoản cá nhân.

Hợp đồng của Jackson với Chelsea có thời hạn đến năm 2033. Trong mùa đầu tiên, anh ghi 17 bàn thắng và có thêm 13 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Hè này, Chelsea tăng cường lực lượng tấn công với việc chiêu mộ Liam Delap từ Ipswich Town và Joao Pedro từ Brighton. Do đó, Jackson trở thành người thừa.

Dù thường xuyên gây ấn tượng với lối chơi quyết liệt và thái độ thi đấu nỗ lực trên sân, Jackson vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết để trở thành một ngôi sao lớn tại Premier League. Sự thiếu ổn định cùng những khoảnh khắc thiếu kiềm chế không cần thiết khiến Jackson đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện.

Nếu thể hiện tốt tại Đức và Bayern quyết định kích hoạt tùy chọn mua đứa, Chelsea sẽ thu về lợi nhuận cực lớn. Với Chelsea, mùa hè 2025 tiếp tục chứng kiến một cuộc "dọn dẹp" quy mô lớn và họ đang làm rất tốt trong việc bán cầu thủ.

Vừa ra mắt Tottenham, Xavi Simons 'cà khịa' Chelsea

Xavi Simons khéo léo mỉa mai những tin đồn liên quan đến Chelsea suốt mùa hè vừa qua, khẳng định rằng điều duy nhất quan trọng với anh là khi Tottenham gọi, anh sẵn sàng trả lời.

6 giờ trước

Chelsea lập kỷ lục về chiêu mộ cầu thủ

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tấn công Facundo Buonanotte từ Brighton & Hove Albion, đánh dấu một thương vụ bất ngờ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp khép lại.

9 giờ trước

David Luiz bị tố dọa giết phụ nữ

Một phụ nữ tại Brazil nộp đơn tố cáo về việc bị David Luiz đe dọa, khẳng định cựu sao Chelsea từng tuyên bố có thể khiến cô mất mạng.

9 giờ trước

Minh Nghi

