Jackson có thể giúp Chelsea 'bỏ túi' 80 triệu euro

Bayern Munich đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Nicolas Jackson trong một mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt với giá lên tới 80 triệu euro.

Chelsea có thể bán đứt Jackson cho Bayern với giá 80 triệu euro vào hè 2026.

Thheo The Athletic, thỏa thuận này bao gồm một khoản phí trả trước 15 triệu euro cho hợp đồng mượn một mùa, cùng 65 triệu euro cố định, đồng thời Chelsea được hưởng điều khoản bán lại nếu Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt Jackson vào cuối mùa.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất vào trưa 30/8. Cầu thủ 24 tuổi lập tức di chuyển đến Đức để kiểm tra y tế. Bayern và Jackson đã chốt các điều khoản cá nhân.

Hợp đồng của Jackson với Chelsea có thời hạn đến năm 2033. Trong mùa đầu tiên, anh ghi 17 bàn thắng và có thêm 13 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Hè này, Chelsea tăng cường lực lượng tấn công với việc chiêu mộ Liam Delap từ Ipswich Town và Joao Pedro từ Brighton. Do đó, Jackson trở thành người thừa.

Dù thường xuyên gây ấn tượng với lối chơi quyết liệt và thái độ thi đấu nỗ lực trên sân, Jackson vẫn thiếu đi sự sắc bén cần thiết để trở thành một ngôi sao lớn tại Premier League. Sự thiếu ổn định cùng những khoảnh khắc thiếu kiềm chế không cần thiết khiến Jackson đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện.

Nếu thể hiện tốt tại Đức và Bayern quyết định kích hoạt tùy chọn mua đứa, Chelsea sẽ thu về lợi nhuận cực lớn. Với Chelsea, mùa hè 2025 tiếp tục chứng kiến một cuộc "dọn dẹp" quy mô lớn và họ đang làm rất tốt trong việc bán cầu thủ.