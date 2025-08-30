Vừa ra mắt Tottenham, Xavi Simons 'cà khịa' Chelsea

Xavi Simons khéo léo mỉa mai những tin đồn liên quan đến Chelsea suốt mùa hè vừa qua, khẳng định rằng điều duy nhất quan trọng với anh là khi Tottenham gọi, anh sẵn sàng trả lời.

Xavi Simons ra mắt tại Tottenham.

Tiền vệ người Hà Lan, 22 tuổi, hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 52 triệu bảng kèm các khoản phụ phí từ RB Leipzig sang Spurs, ký hợp đồng đến năm 2030 kèm điều khoản gia hạn thêm hai năm. Thương vụ này khép lại nhiều tháng đồn đoán về việc anh có thể tới Stamford Bridge, điều từng khiến không ít CĐV Tottenham lo lắng đối thủ cùng thành phố sẽ nẫng tay trên vào phút chót.

Simons, người có thói quen ăn mừng bàn thắng bằng cách giả vờ trả lời điện thoại, cho biết: "Tiếng ồn ư? Đừng nghe gì cả. Điều quan trọng là Tottenham gọi và tôi trả lời". "Tiếng ồn" ở đây là ám chỉ tin đồn Simons đến Chelsea mà anh không bận tâm.

Sự xuất hiện của cựu cầu thủ Barcelona và Paris Saint-Germain cũng đồng nghĩa với việc Tottenham khép lại kế hoạch tìm kiếm một số 10 mới, sau khi hụt Morgan Gibbs-White và Eberechi Eze hồi đầu hè. Simons cho biết anh vô cùng hạnh phúc, đã mơ về khoảnh khắc này từ lâu và ngay khi gặp HLV trưởng Thomas Frank, anh cảm thấy nơi đây chính là bến đỗ phù hợp. Simons hứa mang tới sự sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là tinh thần kỷ luật và nỗ lực hết mình để chiến thắng, cho tập thể và cho người hâm mộ.

Do ký hợp đồng sau hạn chót 12 giờ trưa thứ sáu, Simons sẽ không thể ra sân trong trận gặp Bournemouth vào thứ bảy, đồng thời vẫn đang chờ giấy phép lao động. Tuy nhiên, cầu thủ đã có 28 lần khoác áo tuyển Hà Lan sẽ được giới thiệu với khán giả Tottenham Hotspur Stadium ngay trước giờ bóng lăn.