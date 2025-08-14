Chelsea vung tiền nhưng vẫn lời

Chelsea tiến gần tới “kế hoạch chuyển nhượng 313 triệu bảng” để hoàn thiện đội hình mơ ước cho Enzo Maresca cùng Xavi Simons.

Maresca có ngân sách chuyển nhượng rất lớn.

Không đội bóng nào ở Premier League mùa hè này bán cầu thủ hiệu quả hơn Chelsea - và cũng chẳng ai thu về nhiều tiền hơn họ từ việc đẩy người ra đi. Thị trường chuyển nhượng 2024/25 vẫn còn chưa đầy ba tuần, nhưng “The Blues” biến hoạt động mua - bán thành một nghệ thuật, vừa chi mạnh tay, vừa cân đối ngân sách để giữ mức chi ròng ở nhóm trung bình của giải.

Chelsea bỏ ra hơn 235 triệu bảng để đưa về tân binh cho Enzo Maresca, con số vẫn đang tăng. Nhưng nhờ khả năng “xả hàng” ấn tượng, họ hiện chỉ xếp thứ 10 về chi ròng ở Premier League - thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Liverpool là đội chi nhiều hơn, nhưng lại thu về ít hơn Chelsea tới 30 triệu bảng.

Chiến lược này không dừng lại. Chelsea dự kiến vừa tiếp tục tăng cường lực lượng, vừa đẩy thêm loạt cái tên như Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Axel Disasi và Renato Veiga ra đi, với mục tiêu thu khoảng 150 triệu bảng. Nếu so với mức định giá 100 triệu bảng cho bộ đôi mục tiêu Alejandro Garnacho và Xavi Simons, đội bóng thành London hy vọng sẽ ép giá đáng kể để tối ưu khoản đầu tư.

Từ đầu hè, Chelsea thu về khoảng 222 triệu bảng, với những thương vụ tiêu biểu: Noni Madueke (tối đa 53 triệu bảng), Joao Felix (44 triệu bảng), Djordje Petrovic sang Bournemouth (25 triệu bảng), và Kiernan Dewsbury-Hall sang Everton (29 triệu bảng nếu kích hoạt đủ điều khoản). Burnley gây bất ngờ khi chi 54 triệu bảng cho Lesley Ugochukwu, Armando Broja và Bashir Humphreys.

Mathis Amougou trở lại Pháp khoác áo RC Strasbourg với giá 12 triệu bảng, trong khi Arsenal chỉ mất 5 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Kepa Arrizabalaga.

Khi nhiều CLB vẫn chật vật cân đối thu chi, Chelsea cho thấy một mô hình ít thấy ở Premier League: dám vung tiền, nhưng cũng biết cách thu tiền về.

Nếu bán thêm Disasi và Nkunku với tổng giá trị khoảng 50 triệu bảng, cộng Veiga (35 triệu bảng) và chưa tính Jackson, Chelsea hoàn toàn có thể chạm mốc 313 triệu bảng thu về từ bán cầu thủ - một con số “khủng” ngay cả với tiêu chuẩn Premier League.

So với Arsenal, sự khác biệt là rõ rệt. “Pháo thủ” gần như không bán được cầu thủ đáng giá trong kỳ này, và vốn có thành tích bán người kém. Thực tế, 29 triệu bảng từ Dewsbury-Hall - nếu ở Arsenal - sẽ là vụ bán đắt thứ 6 lịch sử CLB, trong khi tại Chelsea, nó chỉ đứng thứ 24.

Dưới quyền sở hữu của Clearlake Capital - Todd Boehly, Chelsea vận hành như một doanh nghiệp bóng đá thực thụ: mua - bán nhanh, xoay vòng vốn liên tục, vừa đáp ứng yêu cầu tài chính (tránh nguy cơ vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững - PSR), vừa giữ chất lượng đội hình ở mức cạnh tranh.

Khi nhiều CLB vẫn chật vật cân đối thu chi, Chelsea cho thấy một mô hình ít thấy ở Premier League: dám vung tiền, nhưng cũng biết cách thu tiền về. Và nếu xu hướng này tiếp tục, Stamford Bridge có thể sẽ vừa đủ “hàng nhập” chất lượng cho Maresca, vừa có bảng cân đối tài chính khiến các ông chủ Mỹ mỉm cười hài lòng.