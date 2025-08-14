Enrique thoát án phạt dù tát Joao Pedro

FIFA không đưa ra hình phạt sau vụ va chạm giữa HLV Luis Enrique với tiền đạo Joao Pedro của Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 hồi tháng 7.

Enrique không bị FIFA trừng phạt. Ảnh: Reuters.

Theo L'Equipe, FIFA vẫn chưa mở cuộc điều tra chính thức nào đối với Enrique về hành động được cho là đã tát Pedro trong trận chung kết trên đất Mỹ. Khi được hỏi về khả năng cấm chỉ đạo Enrique hồi đầu tuần này, FIFA cũng không đề cập đến bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Tại chung kết FIFA Club World Cup 2025, Chelsea đánh bại PSG với tỷ số 3-0. Hai đội xảy ra xô xát sau khi trận đấu kết thúc. Căng thẳng bùng nổ khi HLV Enrique có hành động được cho là đã tát Pedro. Tiền đạo người Brazil ngã xuống sân, còn cầu thủ hai đội và đội ngũ trọng tài phải lao vào can ngăn.

Sau trận đấu, Pedro chỉ trích PSG khi cho rằng đội bóng này "không biết cách hành xử khi thua trận". Trong khi đó, Enrique cũng lập tức đáp trả: "Tôi đã cố gắng ngăn các cầu thủ của mình đánh nhau. Đó là tình huống có thể tránh được, tôi chắc chắn như vậy. Có rất nhiều pha xô đẩy diễn ra. Tôi không có gì để nói thêm. Tôi không quan tâm liệu mọi người có thích tôi hay không".

Rạng sáng 14/8, HLV người Tây Ban Nha tiếp tục ngồi ghế huấn luyện khi PSG đánh bại Tottenham trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3 ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Chiến thắng này giúp Enrique và các học trò giành danh hiệu thứ 5 ở mùa 2024/25.

PSG cũng bỏ túi thêm 5 triệu euro tiền thưởng từ UEFA nhờ danh hiệu trên.

