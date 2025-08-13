Chelsea mạnh nhất thế giới?

Dù vừa đăng quang ngôi vô địch thế giới, Chelsea vẫn không được các nhà cái xếp vào nhóm ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa tới.

Chelsea vừa khép lại một mùa giải đầy bất ngờ, khi ngạo nghễ bước lên đỉnh thế giới theo cách mà ít ai có thể tưởng tượng. Với phần lớn người hâm mộ "The Blues", chiến dịch 2024/25 chắc chắn là một dấu ấn thành công rực rỡ.

Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, vinh quang ấy lại chưa đủ để mang đến cho họ sự tự tin trọn vẹn khi hướng tới mùa giải mới.

Chức vô địch thế giới không nói lên điều gì

Quả thực, "The Blues" thường xuyên bị đánh giá thấp, thậm chí trở thành đề tài bị châm biếm kể từ sau khi ông chủ Roman Abramovich ra đi. Dưới thời ban lãnh đạo mới, Chelsea mua sắm tràn lan.

Cụ thể trong giai đoạn đầu, khi Todd Boehly trực tiếp quản lý (mùa hè 2022 và tháng 1/2023), Chelsea chi ra gần 630 triệu euro. Những bản hợp đồng đáng chú ý bao gồm Wesley Fofana, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, và đặc biệt là Mykhailo Mudryk với mức giá lên tới 88 triệu bảng.

Mùa hè 2023, Chelsea tiếp tục bạo chi với hơn 400 triệu euro đổ vào các cầu thủ trẻ. Mùa giải này chứng kiến hai bản hợp đồng phá kỷ lục của CLB Moises Caicedo với giá 115 triệu bảng và Enzo Fernandez với giá 106,8 triệu bảng.

Tính đến tháng 8/2024, Chelsea chi hơn 1,32 tỷ euro để mua sắm cầu thủ chỉ trong vòng hai năm. Điều đáng nói là dù chi tiêu như vậy nhưng Chelsea thời ông chủ Boehly không có được bản sắc và thành công như thời Abramovich. Việc mùa trước, Chelsea phải đá tại Conference League là minh chứng cay đắng.

Chelsea vừa vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Việc Chelsea chia tay Mauricio Pochettino và bổ nhiệm Enzo Maresca cũng khiến nhiều người hoài nghi vì Maresca chưa có thành tựu đặc biệt trước khi đến Stamford Bridge. Nó hoàn toàn khác cách Abramovich mang Jose Mourinho về làm cách mạng tại Chelsea cách đây 20 năm. Thứ Maresca tiếp quản ở Chelsea là đội hình phình to và lợi thế là chỉ phải đá ở Conference League.

Với đội hình thừa mứa tài năng, Maresca có thể thoải mái đến mức chia Chelsea làm 2 đội hình để phục vụ riêng 2 mặt trận. Việc CLB giành chức vô địch Conference League chẳng có gì đáng nói khi các đối thủ của họ quá yếu. Còn tại Premier League mùa trước, Chelsea về thứ 4 với 69 điểm để lần đầu tiên giành vé dự Champions League dưới tay chủ Mỹ.

Quả thực, đây là bước tiến bộ của Chelsea trong thời kỳ mới nếu nhớ rằng mùa giải 2022/23, họ chỉ về thứ 12 với 44 điểm, lần đầu trong thế kỷ 21 không dự cúp châu Âu. Mùa giải tiếp theo 2023/24, Chelsea về thứ 6 với 63 điểm và giành vé dự Conference League Tuy nhiên, Chelsea của Maresca cũng vẫn rất kém khi so sánh với kỷ nguyên Abramovich. Ngay trong mùa giải cuối cùng hỗn loạn khi tài khoản bị đóng băng, "The Blues" vẫn giành 74 điểm và xếp thứ 3 mùa giải 2021/22.

Do vậy, nếu dùng thước đo ở giải Ngoại hạng để tính, Chelsea có tiến bộ trong 3 năm qua nhưng tiến chậm dần trong khi tiền đổ ra như nước. Tuy nhiên, thước đo chân thực đó bị xóa nhòa vì Chelsea bất ngờ vô địch thế giới. Giải FIFA Club World Cup không thể xem thường khi Manchester City, PSG, Real Madrid, Bayern Munich đều rất coi trọng.

Chỉ có điều dù Chelsea vô địch, đó là danh hiệu có phần may mắn. Cũng có thể là CLB giỏi tính toán ở vòng bảng để có lịch trình thuận lợi tại vòng knock-out để tiến thẳng tới chung kết và đánh bại PSG 3-0.

Trước khi đá chung kết trên đất Mỹ, Chelsea chỉ phải gặp một đối thủ ở châu Âu là Benfica và phải vất vả đá hiệp phụ. Dường như Chelsea lên đỉnh thế giới nhờ thắng 1 trận hơn là áp đảo cả giải đấu. Chúng ta có thể gọi "The Blues" là đội vô địch thế giới chứ khó nói họ là đội bóng mạnh nhất thế giới.

Thực tại khó khăn phía trước

Niềm vui nào rồi cũng trôi qua và chức vô địch thế giới cũng vậy. Thậm chí, thành công tại Club World Cup lại trở thành gánh nặng cho Chelsea trong mùa giải mới.

Kế hoạch tập huấn chuẩn bị cho mùa giải đã bị rút ngắn hết cỡ, với chỉ hai trận đấu chuẩn bị cận ngày khai mạc. Chelsea đá với Leverkusen vào 8/8 và AC Milan vào 10/8 trước khi đá trận mở màn gặp Crystal Palace vào 17/8.

Danh hiệu vô địch thế giới mang tác động xấu cho Chelsea

Thời gian trở lại chuẩn bị quá ít so với yêu cầu của việc chuẩn bị thể lực và chiến thuật. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng khi xét đến thực tế rằng đội hình Chelsea vẫn đang trong tình trạng "phình to" như mùa trước. Thay vì thu gọn và tối ưu hóa đội hình, ban lãnh đạo lại tiếp tục chiêu mộ thêm một loạt cầu thủ mới.

Tính đến đầu tháng 8, Chelsea chi ra hơn 227 triệu bảng mua cầu thủ mới. Đó là thủ môn Mike Penders từ Genk với 17 triệu bảng; tiền vệ phòng ngự Dário Essugo từ Sporting CP với giá 18,5 triệu bảng; tiền đạo Liam Delap từ Ipswich Town với giá 30 triệu bảng; hậu vệ Mamadou Sarr từ Strasbourg với giá 12 triệu bảng, tiền vệ tấn công Kendry Páez từ Independiente del Valle với giá 17,2 triệu bảng; tiền đạo Joao Pedro từ Brighton & Hove Albion với giá 55 triệu bảng, cầu thủ chạy cánh trái Jamie Gittens từ Dortmund với giá gần 50 triệu bảng; cầu thủ chạy cánh phải Estêvão Willian từ Palmeiras với giá 29 triệu bảng.

Tất nhiên, Chelsea cũng đẩy đi được khá nhiều cầu thủ - đáng chú ý là Joao Felix sang Al-Nassr với giá 26 triệu bảng, thủ môn Dorđe Petrovic sang Bournemouth với giá 25 triệu bảng và đặc biệt là tiền đạo Noni Madueke sang Arsenal với giá gần 50 triệu bảng. Tuy nhiên, CLB vẫn chi ròng 94 triệu bảng trong hè này và đội hình phình to có phần hơn mùa trước.

Maresca có quá ít thời gian để tối ưu việc sử dụng tài nguyên khổng lồ của CLB trong khi nhiệm vụ sắp tới khó khăn hơn nhiều. Mùa giải tới, Chelsea sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất: thi đấu ở Champions League. Cấp độ này hoàn toàn khác với việc vừa đá vừa đi dạo cũng thắng tại Conference mùa trước. Rất nhiều CLB bị ngợp khi trở lại Champions League sau thời gian dài vắng bóng và đánh mất mình tại giải trong nước như Newcastle mùa giải 2023/24.

Tuy nhiên, Chelsea không gặp vấn đề thiếu hụt lực lượng như Newcastle cách đây 2 năm mà họ rơi vào khủng hoảng thừa. Việc phải chia sức cho cuộc đua danh giá nhất châu Âu trong khi bộ khung lực lượng chưa được định hình rõ ràng sẽ là một thách thức nghiêm túc đối với Maresca và các học trò.

Nếu Maresca giải quyết được bài toán phân phối nguồn lực, phân công lao động hiệu quả, Chelsea có thể tiếp tục ổn định. Dù vậy, khả năng "The Blues" bật lên cạnh tranh danh hiệu vô địch lúc này quá sớm vì công trình họ đang xây thật sự vẫn là công trường ngổn ngang vật liệu lẫn xà bần.