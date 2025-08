Garnacho chọn Chelsea

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Garnacho ưu tiên gia nhập Chelsea. Từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 đến hiện tại, ngôi sao trẻ người Argentina luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội chủ sân Stamford Bridge, bất chấp có những lời mời gọi hấp dẫn từ các CLB nước ngoài.

Ngược lại, theo Telegraph, Chelsea không tiếp cận Garnacho một cách hời hợt. Họ thực hiện quy trình đánh giá cá nhân cực kỳ kỹ lưỡng, xem xét năng lực chuyên môn, đồng thời đi sâu vào các yếu tố ngoài sân cỏ từ tính cách, thái độ tập luyện đến lối sống cá nhân.

Kết quả Chelsea hoàn toàn yên tâm với Garnacho sau quá trình kiểm tra. Với Chelsea, Garnacho không chỉ là một tài năng lớn, mà còn là nhân tố phù hợp với triết lý phát triển lâu dài của CLB, đặc biệt trong môi trường khắc nghiệt như London.

Đây là động thái hiếm thấy với một cầu thủ trẻ và cho thấy Chelsea rất nghiêm túc. Họ dự kiến gửi đề nghị chính thức cho MU trong tháng này.

Về phần Garnacho, anh bày tỏ rõ mong muốn tiếp tục chơi bóng tại Premier League và khao khát được dự Champions League, điều mà Chelsea có thể đáp ứng.

Theo ESPN, "Quỷ đỏ" hạ giá bán Garnacho xuống còn 40 triệu bảng - giảm mạnh so với mức 70 triệu bảng, nhằm đẩy nhanh quá trình thanh lý và tăng ngân sách chuyển nhượng.

