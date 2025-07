Rashford khác hẳn thời ở MU

Tối 31/7, cựu cầu thủ MU ghi dấu ấn với pha kiến tạo đầu tiên cho đội bóng mới trong trận thắng FC Seoul 7-3. Rashford được trao cơ hội trong hiệp hai, vào thay Raphinha. Anh lập tức thể hiện sự khác biệt khi tung ra đường chuyền quyết định giúp Ferran Torres ghi bàn thứ 7 cho Barcelona ở phút 88.

Người hâm mộ Barca nhanh chóng chỉ ra hai điểm thay đổi nổi bật ở Rashford. Đó là khả năng chuyền bóng quyết định và tinh thần phòng ngự tích cực. Một CĐV hào hứng viết trên mạng xã hội: "Từ bao giờ Rashford kiến tạo hay đến vậy?”, ám chỉ đường chuyền dọn cỗ tinh tế.

Không chỉ ghi điểm bằng khả năng hỗ trợ tấn công, Rashford còn khiến CĐV chú ý vì thái độ thi đấu khác hẳn so với thời còn khoác áo MU. Anh chịu khó lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự, điều mà theo nhiều fan, gần như không thấy ở Rashford khi còn chơi bóng tại Old Trafford.

Một fan MU mỉa mai: "Lúc còn ở MU thì Rashford chỉ đi bộ trên sân, giờ về Barca lại chịu khó chạy về phòng ngự. Tốt nhất là chia tay đi cho nhẹ ngàng". Trong khi đó, một fan Barca hài hước viết: "Rashford chạy về tận vị trí phòng ngự. Biết là cố gắng, nhưng không cần xuống sâu thế đâu".

Từ một cầu thủ gây tranh cãi tại MU, Rashford dường như bắt đầu một chương mới hứa hẹn tại Camp Nou với hình ảnh nỗ lực hơn, tập trung hơn và sẵn sàng thích nghi với lối chơi của đội bóng mới. Nếu tiếp tục chơi như hiện tại, ngôi sao người Anh có thể trở thành vũ khí lợi hại ở mùa giải mới.

