Chiêu mộ Sesko, MU có phán quyết cho Hojlund

The Athletic xác nhận MU đẩy mạnh việc chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với mức phí khoảng 70 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ không đồng nghĩa Rasmus Hojlund bị thay thế. Ngược lại, HLV Ruben Amorim chuẩn bị sẵn một kế hoạch đặc biệt để khai thác tối đa sức mạnh của cả hai tiền đạo trẻ.

Theo truyền thông Anh, Amorim xem Sesko là mảnh ghép hoàn hảo để tăng cường hỏa lực cho hàng công "Quỷ đỏ", không phải thế chỗ Hojlund. Ông tin rằng sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai ngôi sao tuổi đôi mươi là động lực giúp cả hai phát triển vượt bậc, đặc biệt là Hojlund, người vừa lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Bournemouth hôm 31/7.

Amorim vốn nổi tiếng với khả năng "mài giũa" tài năng trẻ thành sát thủ hàng đầu. Giờ đây, ông đặt nhiều kỳ vọng vào Sesko, chân sút cao 1,96 m, sở hữu thể hình lý tưởng cùng tốc độ và kỹ thuật đầy tiềm năng.

Sesko được Amorim đánh giá là nhân tố bùng nổ mà hàng công MU còn thiếu. Anh có thể giúp đội bóng chơi với phong cách tấn công đa dạng hơn, vừa mạnh mẽ, vừa linh hoạt. Đồng thời, sự xuất hiện của chân sút người Slovenia được kỳ vọng sẽ giúp Hojlund vượt qua những rào cản tâm lý khiến anh thiếu ổn định ở mùa trước.

Chiến lược của Amorim rõ ràng. Ông muốn tạo ra môi trường cạnh tranh sòng phẳng, buộc mọi cầu thủ phải chứng minh giá trị trên sân. Với Hojlund, đó là lời nhắc nhở rằng anh cần tiếp tục nỗ lực nếu muốn giữ vững vị trí trong đội hình.

