Sáng 31/7, cầu thủ người Đan Mạch tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 4-1 trước Bournemouth tại Premier League Summer Series, qua đó khiến mạng xã hội bùng nổ với những lời xin lỗi, khen ngợi và kỳ vọng lớn từ chính những người từng nghi ngờ anh.

Trên sân Soldier Stadium, Dorgu kiến tạo để Rasmus Hojlund mở tỷ số, trước khi nhân đôi cách biệt cho MU sau pha phối hợp với Mason Mount. Màn trình diễn giúp hậu vệ trái giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" và trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội.

"Nói thật lòng, Dorgu sẽ là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới vài năm tới", "Dorgu quá tiềm năng", "Dorgu - cầu thủ của mùa giải 2025/26, nhớ lời tôi nói", "Việc đầu tiên, Dorgu, tôi xin lỗi", "Cậu ấy chơi hay quá"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Ngay cả HLV Ruben Amorim cũng thừa nhận: "Cậu ấy mới 20 tuổi mà thi đấu như một trụ cột thực thụ của đội bóng. Dorgu sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời, kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, phòng ngự cũng chắc chắn. Rất đáng kỳ vọng".

MU sẽ kết thúc tour du đấu Premier League Summer Series bằng trận gặp Everton vào ngày 4/8, trước khi tiếp Fiorentina tại Old Trafford. Ngày 17/8, họ sẽ đá trận khai màn mùa giải Premier League 2025/26 gặp Arsenal.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.