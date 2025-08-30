Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tay súng bị bắt bên ngoài sân của Chelsea

  • Thứ bảy, 30/8/2025 22:12 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Tối 30/8 (giờ Hà Nội), một sự việc gây hoang mang xảy ra gần sân Stamford Bridge khi một người đàn ông mang theo súng và đạn dự trữ bị cảnh sát bắt giữ.

Người đàn ông bị bắt giữ ngay trước khi có thể thực hiện hành vi tấn công.

Một gã đàn ông có ý định tấn công hàng loạt bị bắt gần sân Stamford Bridge sau trận thắng 2-0 của Chelsea trước Fulham. Kẻ tình nghi đội mũ bảo hiểm, khoác áo giáp và mang theo súng cùng với đạn dự trữ.

Cảnh sát hành động nhanh chóng, bắt giữ nghi phạm trước khi bất kỳ phát súng nào được bắn và đảm bảo không có người hâm mộ nào bị thương. Vụ việc hiện được giới chức điều tra tích cực. Các cơ quan chức năng làm việc để xác định động cơ của người này và liệu kẻ tình nghi có hành động một mình hay không.

Trận đấu giữa Chelsea và Fulham thu hút một lượng lớn khán giả đến Stamford Bridge, với sức chứa hơn 40.000 người.

Trở lại với trận đấu, trọng tài Robert Jones gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của trận Chelsea thắng Fulham 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Hai tình huống cố định của Joao Pedro (phút 45+10) và Enzo (phút 56) giúp Chelsea vượt qua Fulham trên sân nhà Stamford Bridge. Trong cả hai bàn thắng kể trên của Chelsea, trọng tài Robert Jones đều đưa ra các quyết định tranh cãi, có lợi cho chủ nhà.

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Enzo Maresca. Ở trận ra quân, Chelsea hòa Crystal Palace 0-0. Sau 3 vòng, Chelsea tạm dẫn đầu với 7 điểm.

AC Milan mua Nkunku từ Chelsea

Chiều 30/8, AC Milan thông báo chính thức chiêu mộ tiền đạo người Pháp, Christopher Nkunku từ Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

1 giờ trước

2 quyết định gây phẫn nộ ở trận Chelsea-Fulham

Tối 30/8, Chelsea thắng Fulham 2-0 trong trận cầu gây tranh cãi thuộc vòng 3 Premier Leaguue 2025/26.

1 giờ trước

Jackson có thể giúp Chelsea 'bỏ túi' 80 triệu euro

Bayern Munich đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Nicolas Jackson trong một mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt với giá lên tới 80 triệu euro.

7 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Kẻ cầm súng bị bắt Fulham Crystal Palace Kẻ cầm súng Stamford Bridge Chelsea

  • Fulham

    Fulham

    Fulham là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh. Thành lập năm 1879, Fulham hiện là CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất ở London. Sân nhà hiện tại của Fulham là sân Craven Cottage, nằm cạnh sông Thames ở Fulham.

    • Thành lập: 1879
    • Biệt danh: The Cottagers, The Whites
    • Sân vận động: Craven Cottage

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

