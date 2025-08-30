Tay súng bị bắt bên ngoài sân của Chelsea

Tối 30/8 (giờ Hà Nội), một sự việc gây hoang mang xảy ra gần sân Stamford Bridge khi một người đàn ông mang theo súng và đạn dự trữ bị cảnh sát bắt giữ.

Người đàn ông bị bắt giữ ngay trước khi có thể thực hiện hành vi tấn công.

Một gã đàn ông có ý định tấn công hàng loạt bị bắt gần sân Stamford Bridge sau trận thắng 2-0 của Chelsea trước Fulham. Kẻ tình nghi đội mũ bảo hiểm, khoác áo giáp và mang theo súng cùng với đạn dự trữ.

Cảnh sát hành động nhanh chóng, bắt giữ nghi phạm trước khi bất kỳ phát súng nào được bắn và đảm bảo không có người hâm mộ nào bị thương. Vụ việc hiện được giới chức điều tra tích cực. Các cơ quan chức năng làm việc để xác định động cơ của người này và liệu kẻ tình nghi có hành động một mình hay không.

Trận đấu giữa Chelsea và Fulham thu hút một lượng lớn khán giả đến Stamford Bridge, với sức chứa hơn 40.000 người.

Trở lại với trận đấu, trọng tài Robert Jones gây tranh cãi khi đưa ra nhiều quyết định khó hiểu, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của trận Chelsea thắng Fulham 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Hai tình huống cố định của Joao Pedro (phút 45+10) và Enzo (phút 56) giúp Chelsea vượt qua Fulham trên sân nhà Stamford Bridge. Trong cả hai bàn thắng kể trên của Chelsea, trọng tài Robert Jones đều đưa ra các quyết định tranh cãi, có lợi cho chủ nhà.

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Enzo Maresca. Ở trận ra quân, Chelsea hòa Crystal Palace 0-0. Sau 3 vòng, Chelsea tạm dẫn đầu với 7 điểm.