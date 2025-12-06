Kế hoạch nổ 2 'bom tấn' giá 170 triệu bảng của MU

MU được cho là lên kế hoạch đưa bộ đôi Antoine Semenyo và Elliot Anderson về Old Trafford với tổng giá trị 170 triệu bảng.

Anderson là ưu tiên số 1 của MU ở tuyến giữa.

Thông tin được tiết lộ bởi Mick Brown, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch của MU, người có hơn một thập kỷ làm việc tại Old Trafford và vẫn giữ liên hệ mật thiết với nội bộ CLB. Brown chia sẻ độc quyền với Football Insider rằng HLV Amorim muốn bổ sung nhân sự ở những khu vực then chốt.

Brown khẳng định Anderson trở thành mục tiêu số một của MU trong kế hoạch tăng cường tuyến giữa, cũng là ưu tiên được ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu. "Quỷ đỏ" cũng đẩy nhanh thương vụ Semenyo nhằm vượt mặt các đối thủ cạnh tranh, khi tiền đạo Bournemouth nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường.

"Cả Semenyo lẫn Anderson đều là những mảnh ghép có thể nâng tầm đội hình. Họ bổ sung sức mạnh, năng lượng và giải quyết những lỗ hổng mà MU đang đối mặt. Nếu muốn trở lại cuộc đua danh hiệu, MU buộc phải cải thiện chất lượng nhân sự", Brown nhấn mạnh.

Semenyo có thể tăng sức sáng tạo cho hàng công MU.

"Quỷ đỏ" kích hoạt sớm kế hoạch chuyển nhượng tháng 1/2026 vì lo ngại đội hình sứt mẻ bởi nhóm cầu thủ tham dự CAN 2025. Theo truyền thông Anh, tổng chi phí để MU sở hữu Anderson lẫn Semenyo có thể lên tới 170 triệu bảng.

Anderson gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle vào năm 2024 với giá 35 triệu bảng và nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ, góp công đưa đội bóng vùng Đông Midlands giành vé dự Europa League và chiếm suất đá chính trong đội hình tuyển Anh của Thomas Tuchel.

Trong khi đó, Semenyo có phong độ rực sáng với 6 bàn và 3 kiến tạo sau 13 trận, trở thành cầu thủ tấn công đáng chú ý nhất Premier League. Khả năng đá được cả hai cánh lẫn vị trí trung tâm, cộng thêm việc thuận hai chân biến Semenyo trở thành mảnh ghép chiến thuật hoàn hảo.