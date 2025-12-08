Báo động cho Morata

Tiền đạo người Tây Ban Nha, Alvaro Morata rời sân sớm trong trận gặp Inter và đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu hai tháng, đe dọa cơ hội dự World Cup 2026.

Como nhận tin dữ ngay khi mùa giải chưa sang đến giai đoạn quyết định. Alvaro Morata, người được HLV Cesc Fabregas xem là mảnh ghép quan trọng dù chưa ghi bàn nào mùa này, phải rời sân chỉ sau hơn 30 phút trước Inter vì một vấn đề cơ bắp. Tình huống tưởng chừng đơn giản lại mở ra viễn cảnh xấu cho cả cá nhân Morata lẫn tham vọng của Como.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy tiền đạo 33 tuổi gặp chấn thương cơ khép đùi trái, có liên quan đến phần gân, dạng tổn thương vốn đòi hỏi thời gian hồi phục dài. Ước tính Morata cần khoảng hai tháng để trở lại. Como lập tức xác định không mạo hiểm, thay vào đó sẽ để anh điều trị theo giáo án riêng, đồng thời đặt niềm tin tạm thời vào Douvikas để gánh vác hàng công.

Với Morata, chấn thương này đến vào thời điểm tệ nhất. Việc trở lại sân cỏ khi năm 2026 đã bắt đầu đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ chuỗi trận then chốt để thể hiện mình trước HLV đội tuyển Tây Ban Nha. World Cup là mục tiêu lớn nhất khiến Morata từ bỏ những lựa chọn an toàn để trở lại Serie A, nơi Fabregas hứa hẹn cho anh vai trò trung tâm và số phút thi đấu ổn định.

Nhưng thay vì khẳng định bản thân, Morata giờ đối mặt nguy cơ đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất lên tuyển. Como cũng bị đẩy vào tình thế khó khi một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất phải nghỉ dài hạn.

Các buổi kiểm tra tiếp theo sẽ xác định chính xác mức độ chấn thương, nhưng bức tranh tổng thể đã rõ: Morata và Como đều phải chuẩn bị cho giai đoạn dài không có nhau, và khả năng dự World Cup của anh đang bị đặt dấu hỏi lớn.