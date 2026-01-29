Thủ môn Benfica tạo cơn sốt ở Champions League

Thủ môn Anatoliy Trubin của Benfica tạo nên một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất ở mùa Champions League năm nay.

Học trò Mourinho ghi bàn bùng nổ ở Champions League.

Trong trận đấu mang tính quyết định với Real Madrid rạng sáng 29/1, Benfica giành chiến thắng kịch tính 4-2 để tự cứu mình và giành vé vào vòng play-off Champions League. Tuy nhiên, điều khiến cả châu Âu choáng váng không chỉ nằm ở tỷ số hay cục diện bảng xếp hạng, mà còn đến từ bàn thắng không tưởng của Trubin ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Khi đồng hồ bước sang thời gian bù giờ, Trubin bất ngờ xuất hiện trong vùng cấm Real Madrid. Từ một tình huống bóng bổng hỗn loạn, thủ môn người Ukraine tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại chính Thibaut Courtois, khiến cả sân vận động như nổ tung.

Bàn thắng không chỉ đưa Benfica vào vòng play-off, mà còn đẩy Real Madrid xuống vị trí thứ 9, buộc "Kền kền trắng" phải đối mặt với nguy cơ bị loại sớm hơn dự kiến. Ngay cả Courtois, người trực tiếp bị Trubin chọc thủng lưới, cũng không thể không thán phục khoảnh khắc đặc biệt này. Thủ thành người Bỉ tiến đến chúc mừng Trubin sau trận, tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc.

Trubin giúp Benfica đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, Trubin trở thành thủ môn thứ 5 trong lịch sử ghi bàn tại Champions League, sau Jörg Butt, Sinan Bolat, Vincent Enyeama và Ivan Provedel. Đáng chú ý hơn, trong tổng cộng 1.568 lần chạm bóng tại Champions League, đây là lần đầu tiên Trubin có mặt trong vùng cấm đối phương, và cú chạm bóng duy nhất ấy trở thành bàn thắng lịch sử.

Trên mạng xã hội, cái tên Trubin nhanh chóng tạo nên cơn sốt sau loạt trận Champions League. Goal gọi thủ thành của Benfica là "người hùng phút cuối", còn Daily Mail nhận xét: "Trubin đã cứu cả mùa giải của Benfica bằng bàn thắng xuất thần".

Pha lập công của Trubin tạo nên khoảnh khắc để đời với chính thủ môn này, đồng thời góp phần tô đậm thêm sự kịch tính và cảm xúc điên rồ, những yếu tố làm nên sức hấp dẫn không thể thay thế của Champions League.

