Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sông Lam Nghệ An vô địch giải U19 Quốc gia

  • Thứ ba, 27/1/2026 19:33 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Chiều 27/1, Sông Lam Nghệ An thắng nghẹt thở PVF-CAND ở loạt sút luân lưu để vô địch giải U19 Quốc gia 2026.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) thắng kịch tính trên chấm 11 m.

PVF-CAND sở hữu lợi thế sân nhà và nhập cuộc với tinh thần hưng phấn, chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép sớm. Tuy nhiên, những gì đội chủ nhà tạo ra nhanh chóng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ, kỷ luật của Sông Lam Nghệ An.

Trong hiệp một, thế trận diễn ra giằng co. PVF-CAND kiểm soát bóng nhỉnh hơn, trong khi Sông Lam Nghệ An kiên nhẫn tổ chức phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. Tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ cho thấy sự chắc chắn, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén để tạo ra khác biệt. Hiệp đấu khép lại mà không bên nào có được bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Sông Lam Nghệ An tiếp tục giữ nhịp độ chặt chẽ, chơi quyết liệt và đầy toan tính. Lối chơi được huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt xây dựng phát huy hiệu quả khi PVF-CAND gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Dù cả hai đội đều có cơ hội nguy hiểm, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến 90 phút kết thúc với tỷ số 0-0.

Loạt sút luân lưu trở thành sân khấu của bản lĩnh và thần kinh thép. Sông Lam Nghệ An khởi đầu không suôn sẻ khi cú sút đầu tiên không thành công, nhưng thủ môn Bảo Ngọc kịp thời tỏa sáng với pha cản phá quan trọng, giữ lại thế cân bằng. Bước ngoặt đến ở lượt sút thứ 3, khi đối thủ đá hỏng còn đại diện xứ Nghệ tận dụng thành công để vươn lên dẫn trước.

Ở những lượt còn lại, Sông Lam Nghệ An không mắc thêm sai sót nào, giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m và thc đăng quang ngôi vô địch. Một cái kết xứng đáng cho hành trình hoàn hảo, khẳng định vị thế và bản sắc của lò đào tạo giàu truyền thống bậc nhất bóng đá Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam thắng nhọc ở giải châu Á

Tối 27/1, tuyển futsal Việt Nam ngược dòng thắng Kuwait với tỷ số 5-4 ở trận mở màn giải Futsal châu Á 2026.

41 phút trước

FIFA phản hồi bóng đá Malaysia

FIFA gỡ án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

49 phút trước

Fernandes khiến MU khó xử

Bruno Fernandes được cho là đưa ra yêu cầu hợp đồng mới có thể làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc lương tại Old Trafford.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

U19 Quốc gia Nghệ An U19 Quốc gia

    Đọc tiếp

    Lich trinh tap luyen gay sot cua Ronaldo hinh anh

    Lịch trình tập luyện gây sốt của Ronaldo

    6 phút trước 20:00 27/1/2026

    0

    Khi phần lớn cầu thủ cùng thế hệ giải nghệ hoặc sa sút thể lực rõ rệt, Cristiano Ronaldo vẫn duy trì thân hình săn chắc và cường tráng hiếm thấy.

    Cu soc voi MU hinh anh

    Cú sốc với MU

    2 giờ trước 18:33 27/1/2026

    0

    Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Patrick Dorgu nghỉ thi đấu 10 tuần vì chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal thuộc vòng 23 Premier League hôm 25/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý