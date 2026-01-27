Sông Lam Nghệ An vô địch giải U19 Quốc gia

Chiều 27/1, Sông Lam Nghệ An thắng nghẹt thở PVF-CAND ở loạt sút luân lưu để vô địch giải U19 Quốc gia 2026.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) thắng kịch tính trên chấm 11 m.

PVF-CAND sở hữu lợi thế sân nhà và nhập cuộc với tinh thần hưng phấn, chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép sớm. Tuy nhiên, những gì đội chủ nhà tạo ra nhanh chóng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ, kỷ luật của Sông Lam Nghệ An.

Trong hiệp một, thế trận diễn ra giằng co. PVF-CAND kiểm soát bóng nhỉnh hơn, trong khi Sông Lam Nghệ An kiên nhẫn tổ chức phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công. Tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ cho thấy sự chắc chắn, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén để tạo ra khác biệt. Hiệp đấu khép lại mà không bên nào có được bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Sông Lam Nghệ An tiếp tục giữ nhịp độ chặt chẽ, chơi quyết liệt và đầy toan tính. Lối chơi được huấn luyện viên Nguyễn Hồng Việt xây dựng phát huy hiệu quả khi PVF-CAND gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Dù cả hai đội đều có cơ hội nguy hiểm, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm khiến 90 phút kết thúc với tỷ số 0-0.

Loạt sút luân lưu trở thành sân khấu của bản lĩnh và thần kinh thép. Sông Lam Nghệ An khởi đầu không suôn sẻ khi cú sút đầu tiên không thành công, nhưng thủ môn Bảo Ngọc kịp thời tỏa sáng với pha cản phá quan trọng, giữ lại thế cân bằng. Bước ngoặt đến ở lượt sút thứ 3, khi đối thủ đá hỏng còn đại diện xứ Nghệ tận dụng thành công để vươn lên dẫn trước.

Ở những lượt còn lại, Sông Lam Nghệ An không mắc thêm sai sót nào, giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11 m và thc đăng quang ngôi vô địch. Một cái kết xứng đáng cho hành trình hoàn hảo, khẳng định vị thế và bản sắc của lò đào tạo giàu truyền thống bậc nhất bóng đá Việt Nam.