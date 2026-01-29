Phản ứng của Mourinho sau chiến thắng nghẹt thở

HLV Jose Mourinho tự hào sau khi Benfica giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước Real Madrid ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League rạng sáng 29/1.

Mourinho hạnh phúc khi đánh bại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Mourinho nhấn mạnh: "Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Real Madrid có Kylian Mbappe, họ tạo ra hai cơ hội và ghi được hai bàn thắng. Nhưng Benfica đã chơi với bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần chiến đấu tuyệt vời".

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cho rằng đây là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với Benfica, bởi đã rất lâu đội bóng này mới có dịp chạm trán Real Madrid tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trên sân nhà, Benfica nhập cuộc đầy tự tin, liên tục gây sức ép và khiến hàng thủ Real Madrid gặp nhiều khó khăn. Dù Mbappe tỏa sáng với cú đúp, đại diện Tây Ban Nha vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn thế trận. Benfica tận dụng tốt những sai lầm của đối phương, ghi liên tiếp các bàn thắng quan trọng để duy trì lợi thế.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu đến ở phút 90+8, khi thủ môn Anatoliy Trubin bất ngờ ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2 trong sự vỡ òa của các cổ động viên Benfica. Bàn thắng hiếm có của Trubin không chỉ khép lại một trận cầu nghẹt thở mà còn giúp Benfica chính thức giành vé vào vòng play-off Champions League.

Theo ESPN, HLV Mourinho là người đã chỉ đạo thủ thành Trubin dâng cao tìm bàn thắng.

"Người đặc biệt" chấp nhận rủi ro và thu về kết quả mỹ mãn. Sau pha lập công của Trubin, Mourinho cũng ăn mừng đầy phấn khích ngoài đường biên.

Với kết quả này, Benfica đứng trước khả năng sẽ tiếp tục đối đầu Real Madrid ở vòng play-off. HLV Mourinho thừa nhận đây sẽ là thử thách lớn, nhưng khẳng định Benfica sẵn sàng: "Nếu gặp lại Real Madrid, chúng tôi sẽ chiến đấu với cùng tinh thần như hôm nay".

Chiến thắng trước CLB giàu thành tích nhất lịch sử cúp châu Âu tiếp thêm niềm tin lớn cho Benfica trong hành trình làm nên bất ngờ ở Champions League mùa giải năm nay.

