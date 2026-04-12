Futsal Việt Nam thắng đậm Australia

Tối 12/4 (giờ Hà Nội), tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Australia trong trận tranh hạng 3.

Sau khi cùng lỡ hẹn với chung kết, hai đội bước vào trận tranh hạng 3 với quyết tâm cao. Đúng như dự đoán, tuyển Việt Nam phát huy tốt kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng, trong khi Australia dựa nhiều vào sức mạnh và các tình huống sút xa.

Ngay từ đầu trận, đội bóng áo đỏ chủ động dâng cao, liên tục gây sức ép. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 17. Nhan Gia Hưng tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc để dứt điểm nhanh, mở tỷ số cho Việt Nam. Bàn thắng giúp thế trận trở nên cởi mở hơn khi Australia buộc phải đẩy cao đội hình.

Chỉ ít phút sau, Nguyễn Đa Hải cướp bóng ở giữa sân và xử lý tinh tế trước khi kiến tạo để Châu Đoàn Phát dứt điểm nhân đôi cách biệt. Australia cũng có những pha đáp trả đáng chú ý, nhưng thủ môn Phạm Văn Tú chơi tập trung, liên tục cứu thua trước các cú sút nguy hiểm.

Sang hiệp hai, Australia chơi tất tay với chiến thuật power-play từ khá sớm, song điều này lại khiến họ để lộ nhiều khoảng trống. Việt Nam suýt có thêm bàn thắng khi Gia Hưng và Đinh Công Viên phối hợp tạo cơ hội cho Nguyễn Thịnh Phát, nhưng bóng tìm đến cột dọc.

Dẫu vậy, đến phút 19, nỗ lực của đội bóng áo đỏ cũng được đền đáp. Từ pha phát động dài của Gia Hưng, Công Viên đánh đầu làm tường để Thịnh Phát băng xuống dứt điểm thành công. Tới những giây cuối cùng, thủ môn Văn Tú ôm gọn bóng rồi tung cú sút táo bạo ghi bàn từ phần sân nhà, ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam.

Kết quả giúp tuyển futsal Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc, qua đó gỡ gạc thể diện sau một giải đấu nhiều biến động.