U17 Australia hủy diệt đội Đông Nam Á 12-0

Chiều tối 11/4 (giờ Hà Nội), U17 Australia thị uy sức mạnh khi đánh bại U17 Brunei với tỷ số 12-0 thuộc lượt trận mở màn bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026.

Trên sân Gelora Delta (Indonesia), đại diện xứ chuột túi nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với chất lượng đội hình vượt trội, U17 Australia liên tục dồn ép đối thủ, buộc Brunei phải co cụm phòng ngự bên phần sân nhà.

Sự khác biệt sớm được tạo ra khi U17 Australia khai thông thế bế tắc ngay phút thứ 3. Bàn thua sớm khiến thế trận càng trở nên khó khăn với Brunei. Trước sức ép liên tục, đại diện Đông Nam Á phải nhận thêm 3 bàn thua nữa trước khi khép lại 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn sụp đổ với Brunei. Việc phải chống đỡ liên tục khiến thể lực của các cầu thủ suy giảm rõ rệt, kéo theo sự rạn vỡ trong hệ thống phòng ngự. Tận dụng điều đó, U17 Australia tăng tốc và ghi thêm tám bàn thắng, khép lại chiến thắng đậm đà 12-0.

Kết quả giúp U17 Australia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm cùng hiệu số +12. Đây là lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Ngược lại, Brunei rơi xuống vị trí cuối bảng và sẽ phải nỗ lực ở 2 lượt trận còn lại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

VCK U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 23/4 tại Indonesia, với các trận đấu được tổ chức trên 2 sân Gelora Joko Samudro và Gelora Delta .

U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U17 Indonesia, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Bảng B gồm U17 Thái Lan, U17 Lào, U17 Myanmar và U17 Philippines. Trong khi đó, bảng C quy tụ U17 Australia, U17 Campuchia, U17 Singapore và U17 Brunei.