Ronaldo rực sáng trong ngày Al Nassr vô địch Saudi Arabia

Rạng sáng 22/5, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đánh bại Damac 4-1 ở vòng cuối để trở thành nhà vô địch Saudi Pro League.

Ronaldo tỏa sáng với hai bàn thắng.

Lần đầu tiên kể từ năm 2019, Al Nassr mới lại giành chức vô địch quốc gia. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, đây là danh hiệu chính thức đầu tiên ở cấp câu lạc bộ, kể từ khi anh rời Juventus.

Bất chấp nỗ lực bám đuổi gắt gao của Al Hilal, Al Nassr chứng tỏ bản lĩnh ở lượt trận cuối, qua đó kết thúc mùa giải với 86 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đại kình địch.

Trên sân nhà, Al Nassr nhập cuộc hứng khởi và có hai bàn vào lưới đối thủ do công của Sadio Mane và Joao Felix. Tưởng chừng thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus sẽ có trận thắng dễ nhưng hàng thủ Al Nassr một lần nữa mắc sai lầm, tạo cơ hội cho đối thủ rút ngắn tỷ số. Morlaye Sylla tận dụng tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Simakan để đá phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2 và khiến Al-Awwal Park chìm trong sự lo lắng.

Vào thời điểm khó khăn nhất, Ronaldo đã lên tiếng. Phút 63, siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú đá phạt hàng rào đưa bóng xuyên qua "rừng" cầu thủ, trước khi găm vào góc xa khung thành. Khoảnh khắc tỏa sáng của CR7 dập tắt ý chí chiến đấu của đối thủ, đưa Al Nassr thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Ronaldo còn 27 bàn nữa là sẽ cán mốc 1.000.

Chưa dừng ở đó, Ronaldo còn tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để sút tung nóc lưới Damac ở phút 81, ấn định thắng lợi 4-1 cho Al Nassr.

Ở tuổi 41, Ronaldo có đóng góp quan trọng vào ngôi vương của Al Nassr, khi ghi đến 28 bàn chỉ sau 30 lần ra sân, xếp sau anh là đồng hương Felix với 20 bàn sau 32 trận.

Chức vô địch Saudi Pro League giúp Ronaldo có sự tự tin khi trở lại hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha, từ đó hướng đến mục tiêu lớn nhất tại World Cup 2026.