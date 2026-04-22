U17 Việt Nam quật ngã Australia

Tối 22/4, U17 Việt Nam ngược dòng thắng U17 Australia 2-1 để giành vé vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam ngược dòng thắng Australia.

Đối đầu U17 Australia, U17 Việt Nam bước vào thử thách cực hạn khi đối thủ được đánh giá vượt trội cả về thể hình lẫn thể lực. Không nằm ngoài dự đoán, đại diện xứ chuột túi sớm áp đặt thế trận và có bàn mở tỷ số ngay phút 10. Luke Becvinovski nhận bóng sát vùng cấm, xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc.

Bị dẫn trước từ sớm, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn giữ được sự bình tĩnh. U17 Việt Nam không cuốn theo lối chơi của đối thủ mà kiên trì phối hợp ngắn, giữ cự ly đội hình hợp lý. Phút 38, Lê Sỹ Bách bứt tốc đối mặt thủ môn và ngã trong vùng cấm sau pha truy cản của hậu vệ Australia. Trọng tài ban đầu cho hưởng phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR thay đổi quyết định, từ chối cơ hội gỡ hòa của U17 Việt Nam.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, VAR một lần nữa lên tiếng khi Đại Nhân bị tác động trong vùng cấm. Lần này, sau khi trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài xác định có lỗi và cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, cú sút của Đại Nhân đưa bóng dội cột dọc, nhưng Mạnh Cường kịp thời băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại.





U17 Việt Nam giành vé vào bán kết.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cân bằng hơn khi U17 Việt Nam chơi tự tin và chủ động. Phút 60, đội bóng áo đỏ tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với pha dàn xếp đá phạt thông minh. Bóng được chuyền sệt vào vùng cấm, một cầu thủ bỏ bóng tinh tế để Chu Ngọc Nguyễn Lực phía sau đệm lòng gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-1.

Bị dẫn ngược, U17 Australia buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung của U17 Việt Nam, các pha lên bóng của đối thủ không tạo ra nhiều nguy hiểm rõ rệt. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh cho U17 Việt Nam.

Kết quả này đưa U17 Việt Nam vào chung kết gặp U17 Malaysia vào lúc 19h30 ngày 24/4, trong khi U17 Australia tranh hạng 3 với U17 Lào vào lúc 15h30 cùng ngày. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần thi đấu kiên cường và lối chơi hợp lý của thầy trò HLV Roland.