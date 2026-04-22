U17 Việt Nam gặp thử thách cực đại

U17 Việt Nam chạm trán U17 Australia ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026 tối 22/4, trong trận đấu được xem là thử thách chuyên môn lớn nhất của đội từ đầu giải.

U17 Việt Nam đấu bán kết sinh tử.

Cuộc đối đầu diễn ra lúc 19h30 trên sân Gelora Delta (Sidoarjo, Indonesia). Đây là màn so tài giữa hai tập thể sở hữu phong cách khác biệt và cùng đặt mục tiêu vào chung kết.

U17 Australia bước vào vòng bán kết với thông số ấn tượng nhất giải. Đại diện xứ chuột túi toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 15 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.

Điểm mạnh lớn nhất của U17 Australia nằm ở thể hình, tốc độ và cường độ tranh chấp cao. Đội bóng này đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định, bóng bổng và những pha chuyển trạng thái nhanh từ hai biên. Với nền tảng thể lực tốt, Australia thường duy trì sức ép liên tục trong suốt trận đấu.

Về phía U17 Việt Nam, hành trình vào bán kết cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của HLV Cristiano Roland vượt qua những đối thủ khó chịu như Malaysia và Indonesia bằng lối chơi giàu tổ chức.

U17 Việt Nam phát huy tốt khả năng phối hợp nhóm nhỏ, luân chuyển bóng ngắn và kiểm soát nhịp trận đấu. Khi có bóng, các cầu thủ trẻ thường triển khai từ tuyến dưới thay vì chơi dài. Khi mất bóng, đội hình giữ cự ly khá tốt và gây áp lực ngay từ khu vực giữa sân.

Bài toán lớn nhất của U17 Việt Nam là cách hóa giải ưu thế thể chất của đối thủ. Nếu để trận đấu bị kéo vào thế đôi công tốc độ cao hoặc liên tục chịu các quả treo bóng, đội bóng áo đỏ sẽ gặp nhiều rủi ro.

Ngược lại, nếu giữ bóng tốt, giảm nhịp trận đấu và buộc Australia phải xoay trở trong không gian hẹp, cơ hội sẽ mở ra cho đại diện Đông Nam Á. Những tình huống phản công nhanh hoặc phối hợp trung lộ có thể là hướng tiếp cận hiệu quả.

Trận bán kết này vì thế là màn thử lửa thực sự cho U17 Việt Nam, không chỉ về kết quả mà còn ở khả năng thích nghi chiến thuật trước đối thủ mạnh hàng đầu giải.

Đội hình dự kiến:

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.