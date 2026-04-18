CĐV Đông Nam Á dậy sóng với U17 Thái Lan

Thất bại 2-3 của U17 Thái Lan trước U17 Lào hôm 18/4 thổi bùng làn sóng tranh luận dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

U17 Thái Lan khiến tất cả bất ngờ.

Ngay sau trận đấu tại giải U17 Đông Nam Á, hàng loạt bình luận từ các CĐV khu vực xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Phần đông người hâm mộ dành lời khen cho U17 Lào sau màn trình diễn quả cảm trước đối thủ mạnh hơn.

Nhiều ý kiến từ Việt Nam, Campuchia hay Malaysia đánh giá đây là chiến thắng xứng đáng, đồng thời ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Lào trong những năm gần đây. Không ít CĐV cho rằng Lào nổi lên như một thế lực tiềm năng ở các giải trẻ khu vực.

Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi xoay quanh U17 Thái Lan. Một bộ phận CĐV cho rằng đội bóng xứ chùa vàng không sử dụng lực lượng mạnh nhất với đội hình U16. Trong khi đó, lứa U17 "xịn" đang chuẩn bị cho VCK U17 châu Á. Lập luận này nhanh chóng lan rộng, với nhiều bình luận khẳng định Thái Lan "không quá coi trọng" giải đấu cấp khu vực.

Dù vậy, quan điểm trên cũng vấp phải không ít phản đối. Nhiều người cho rằng việc đổ lỗi cho đội hình trẻ hơn là cách biện minh cho thất bại bởi trên thực tế, U17 Lào tận dụng cơ hội tốt hơn và thể hiện lối chơi hiệu quả suốt trận đấu. Một số ý kiến thẳng thắn nhận định Thái Lan không còn giữ được vị thế vượt trội như trước ở cấp độ trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều CĐV trung lập nhìn nhận kết quả phản ánh sự thu hẹp khoảng cách trình độ trong khu vực. Các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới như Lào đang dần vươn lên, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Sau khi vòng bảng khép lại, U17 Lào giành ngôi nhất bảng B với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, Thái Lan chỉ thắng duy nhất 1 trận và thua 2, qua đó bị loại.