Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U17 Indonesia thua sốc Malaysia

  • Thứ sáu, 17/4/2026 05:46 (GMT+7)
Tối 16/4, U17 Indonesia bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước U17 Malaysia trong trận đấu mang tính bước ngoặt tại bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Chủ nhà U17 Indonesia (áo trắng) gây thất vọng trước Malaysia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và thế trận cởi mở. U17 Indonesia là bên chiếm ưu thế trong những phút đầu khi liên tục dồn ép đối thủ. Phút 15, Keanu Senjaya có cơ hội dứt điểm từ ngoài vùng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau khoảng thời gian bị lép vế, U17 Malaysia dần lấy lại sự cân bằng. Dù kiểm soát bóng tốt hơn và làm chủ khu trung tuyến, các pha lên bóng của Indonesia lại thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Khi thế trận đang giằng co, bất ngờ xảy ra ở phút 33. Từ một quả phạt góc bên cánh phải, Danial Fareez bật cao đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho Malaysia.

Sau giờ nghỉ, U17 Indonesia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội rõ ràng nhất đến ở phút 52 khi Sean Kastor thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú dứt điểm lại thiếu chính xác. Trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Malaysia, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra đột biến.

Trong khi đó, U17 Malaysia chủ động lùi sâu, chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật. Phút 72, họ suýt nhân đôi cách biệt sau một pha phản công nhanh, thậm chí thủ môn Muzakif cũng tham gia tấn công và có cú đánh đầu nguy hiểm, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Những phút cuối, U17 Indonesia dốc toàn lực tấn công nhưng bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Chung cuộc, Indonsia thua sốc 0-1 và đứng trước nguy cơ bị loại khi lượt cuối, họ phải đối đầu với U17 Việt Nam.

BXH tạm thời ở bảng A sau 2 lượt trận.

U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0

Chiều 16/4, U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi hủy diệt U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam hủy diệt Malaysia

Chiều 13/4, tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia thuộc trận ra quân bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Australia hủy diệt đội Đông Nam Á 12-0

Chiều tối 11/4 (giờ Hà Nội), U17 Australia thị uy sức mạnh khi đánh bại U17 Brunei với tỷ số 12-0 thuộc lượt trận mở màn bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026.

Minh Nghi

0

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý