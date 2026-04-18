U17 Lào tạo địa chấn trước Thái Lan

  • Thứ bảy, 18/4/2026 17:37 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Chiều 18/4, U17 Thái Lan bất ngờ thua 2-3 trước U17 Lào thuộc lượt cuối bảng B VCK U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Thái Lan thua sốc Lào.

Bước vào trận đấu mang tính quyết định, U17 Thái Lan buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ nhập cuộc tự tin và sớm tạo ra sức ép. Phút 15, đội bóng xứ chùa vàng cụ thể hóa ưu thế bằng siêu phẩm sút xa để mở tỷ số 1-0. Những phút sau đó, Thái Lan tiếp tục kiểm soát thế trận, nhưng không thể gia tăng cách biệt trước sự chống trả kiên cường của đối thủ.

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 54, U17 Lào bất ngờ gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút phạt hiểm hóc của Anoulak. Tuy nhiên, lợi thế nhanh chóng trở lại với Thái Lan khi Kouakon tận dụng cơ hội trong vùng cấm để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 63.

Tưởng chừng trận đấu an bài, nhưng U17 Lào cho thấy tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Phút 71, Sisombat tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan để gỡ hòa 2-2. Chưa dừng lại, chính cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng ở phút 76 với pha dứt điểm quyết đoán trong góc hẹp, hoàn tất cú đúp và giúp Lào vươn lên dẫn 3-2.

Những phút cuối, Thái Lan dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ, song sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ bất lực. Chung cuộc, U17 Lào giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Kết quả giúp U17 Lào kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu cùng tấm vé vào bán kết.

Trong khi đó, U17 Thái Lan gây sốc khi bị loại với việc chỉ giành được chiến thắng 5-1 trước Philippines ở trận mở màn. Sau đó, họ thua liên tiếp trước Myanmar và Lào.

U17 Indonesia thua sốc Malaysia

Tối 16/4, U17 Indonesia bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước U17 Malaysia trong trận đấu mang tính bước ngoặt tại bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0

Chiều 16/4, U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi hủy diệt U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam hủy diệt Malaysia

Chiều 13/4, tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia thuộc trận ra quân bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Cuộc khảo sát gây sốc về Neymar

    Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người hâm mộ Brazil xuống thấp, còn chuyện Neymar dự World Cup vẫn đang gây tranh cãi lớn.

    Cú hích cho Tottenham

    HLV Roberto De Zerbi chọn cách tiếp cận rất khác khi khơi dậy tinh thần của các cầu thủ Tottenham thay vì thay đổi chiến thuật.

