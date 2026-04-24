U17 Việt Nam viết lại lịch sử Đông Nam Á

U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết để lên ngôi tại giải U17 Đông Nam Á tối 24/4.

U17 Việt Nam làm nên lịch sử. Ảnh: VFF

Thành tích này giúp U17 Việt Nam tạo nên lịch sử khi trở thành đội có số lần vô địch nhiều nhất kể từ khi giải đấu được thành lập, với 4 lần đăng quang. Ba lần trước đó diễn ra vào các năm 2006, 2010 và 2017.

Xếp sau U17 Việt Nam là U17 Thái Lan và U17 Australia (cùng 3 lần vô địch). Đáng chú ý, Australia chính là đối thủ đã để thua U17 Việt Nam ở bán kết giải năm nay.

Hành trình lên ngôi của U17 Việt Nam diễn ra rất thuyết phục. Đội thắng 4-0 trước Malaysia ở trận ra quân, sau đó tiếp tục đánh bại U17 Timor Leste với tỷ số 10-0, hòa 0-0 trước U17 Indonesia và giành chiến thắng 2-1 trước Australia ở bán kết.

U17 Việt Nam lên ngôi thuyết phục. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại giải đấu với thành tích bất bại, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. Xét rộng hơn, chuỗi không thua của U17 Việt Nam cũng nối dài lên con số 16, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc.

Điểm nhấn của U17 Việt Nam ở giải năm nay nằm ở cách vận hành lối chơi nhuần nhuyễn và gắn kết. Các tuyến duy trì cự ly hợp lý, bóng được luân chuyển mạch lạc và luôn có phương án triển khai rõ ràng. Khi các phương án tấn công biên bị khóa, đội vẫn có thể tạo đột biến bằng những pha dâng cao từ tuyến hai.

Không chỉ chơi tốt khi có bóng, U17 Việt Nam còn thể hiện sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp đội hạn chế các pha phản công nguy hiểm, qua đó góp phần quan trọng vào chức vô địch thuyết phục tại giải đấu năm nay.

