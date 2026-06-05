Nghịch lý mang tên Lee Kang-in

Vừa nâng cao chiếc cúp Champions League cùng PSG, Lee Kang-in lại đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp khi cân nhắc rời Paris để tìm kiếm vai trò quan trọng hơn.

Lee Kang-in lại đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp khi cân nhắc rời Paris để tìm kiếm vai trò quan trọng hơn.

Trong bóng đá hiện đại, không phải ai vô địch Champions League cũng cảm thấy hạnh phúc. Lee Kang-in là ví dụ điển hình.

Trên giấy tờ, mùa giải 2025/26 là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Hàn Quốc. PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, tiếp tục khẳng định vị thế của một thế lực mới tại châu Âu. Lee Kang-in cũng có tên trong đội hình đăng quang, trở thành một trong số ít cầu thủ châu Á chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất cấp CLB.

Nhưng đằng sau tấm huy chương ấy là một câu chuyện khác.

Từ tứ kết, bán kết cho đến trận chung kết Champions League, Lee Kang-in không chơi một phút nào. Anh hiện diện trên băng ghế dự bị nhiều hơn trên sân cỏ. Khi PSG bước vào những trận đấu quan trọng nhất mùa giải, Luis Enrique có những lựa chọn khác.

Đó là thực tế khó chấp nhận với một cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp.

Ở tuổi 25, Lee Kang-in không còn là tài năng trẻ cần thời gian tích lũy kinh nghiệm. Anh cũng không phải mẫu cầu thủ chấp nhận vai trò "người đóng thế hạng sang" trong một đội hình toàn sao. Điều cầu thủ người Hàn Quốc cần lúc này là số phút thi đấu, là trách nhiệm và là cảm giác mình có thể tác động trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Đó là lý do Atletico Madrid xuất hiện đúng thời điểm.

Diego Simeone từ lâu đã yêu thích những cầu thủ có khả năng chơi nhiều vị trí trên hàng công. Lee Kang-in đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó. Anh có thể đá cánh, chơi như một số 10 hoặc lùi sâu hỗ trợ tổ chức bóng. Quan trọng hơn, Atletico sẵn sàng trao cho anh vai trò lớn hơn nhiều so với tại Paris.

Ở tuổi 25, Lee Kang-in không còn là tài năng trẻ cần thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Tuy nhiên, giá trị của Lee Kang-in không chỉ nằm ở chuyên môn.

Trong nhiều năm qua, các CLB hàng đầu châu Âu luôn tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng tại châu Á. Nếu Son Heung-min biến Tottenham thành đội bóng được yêu thích bậc nhất tại Hàn Quốc, Atletico tin Lee Kang-in cũng có thể tạo ra hiệu ứng tương tự.

Những con số đã chứng minh điều đó. Khi còn là đồng đội của Mbappe tại PSG, áo đấu Lee Kang-in từng có thời điểm bán chạy hơn cả siêu sao người Pháp ở thị trường châu Á. Đó không chỉ là sức hút của một cầu thủ, mà là sức mạnh của cả một biểu tượng.

Nhưng nếu Atletico chỉ xem Lee Kang-in như một công cụ thương mại, thương vụ này sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Điều đáng chú ý là lần đầu tiên sau nhiều năm, một CLB lớn của châu Âu muốn xây dựng kế hoạch dài hạn xoay quanh Lee Kang-in với tư cách một ngôi sao bóng đá thực thụ.

Đó mới là điều khiến cầu thủ người Hàn Quốc bị hấp dẫn.

Bóng đá luôn tồn tại một nghịch lý. Có những cầu thủ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành danh hiệu. Nhưng cũng có những người chấp nhận rời bỏ đội bóng chiến thắng để được thi đấu nhiều hơn.

Lee Kang-in dường như thuộc nhóm thứ hai.

Bởi với một cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cảm giác được ra sân mỗi tuần đôi khi còn giá trị hơn cả việc nâng cúp từ băng ghế dự bị.

Nếu rời PSG mùa hè này, Lee Kang-in sẽ từ bỏ sự an toàn của một nhà vô địch châu Âu. Nhưng đổi lại, anh có thể tìm thấy thứ mà mọi cầu thủ đều khao khát nhất: một vị trí thực sự thuộc về mình.