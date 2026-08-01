Arsenal mở đường cho 'bom tấn' Vinicius

Theo HandofArsenal, Arsenal đạt thỏa thuận sơ bộ với Vinicius Junior trong bối cảnh ngôi sao người Brazil gặp bế tắc về việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

Vinicius Junior đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal.

Hiện tại, tuyển thủ Brazil trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid khi thỏa thuận giữa đôi bên chỉ còn thời hạn chừng 11 tháng. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo vẫn chưa đi đến hồi kết.

RocNation, đơn vị đại diện của Vinicius, được dự báo sử dụng lời đề nghị với mức đãi ngộ "khổng lồ" từ phía Arsenal làm đòn bẩy tài chính để gây áp lực lên đội bóng Hoàng gia trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Về phía Real Madrid, ban lãnh đạo đội bóng thể hiện thái độ cứng rắn. Các báo cáo khẳng định "Los Blancos" đưa ra đề nghị gia hạn cuối cùng. Đội chủ sân Bernabeu nhấn mạnh Vinicius chỉ có hai lựa chọn, hoặc chấp nhận các điều khoản mới, hoặc bị đưa lên thị trường chuyển nhượng.

Cầu thủ 26 tuổi dự kiến ​ trở lại tập luyện trong giai đoạn tiền mùa giải tại Valdebebas vào ngày 3/8 sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Nếu không đạt được thỏa thuận, gã khổng lồ Tây Ban Nha sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị thay vì mạo hiểm mất đi một trong những ngôi sao lớn nhất của câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau.

Trong trường hợp thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League. Tình trạng hiện tại đặt Real Madrid vào thế phải quyết định sớm tương lai của trụ cột.

Ngôi sao sáng nhất tuyển Brazil lúc này Với những màn trình diễn bùng nổ từ vòng bảng, Vinicius tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một của tuyển Brazil tại World Cup 2026.