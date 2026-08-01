Arsenal mở đường cho 'bom tấn' Vinicius

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Vinicius Junior đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal.
Hiện tại, tuyển thủ Brazil trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Real Madrid khi thỏa thuận giữa đôi bên chỉ còn thời hạn chừng 11 tháng. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo vẫn chưa đi đến hồi kết.
RocNation, đơn vị đại diện của Vinicius, được dự báo sử dụng lời đề nghị với mức đãi ngộ "khổng lồ" từ phía Arsenal làm đòn bẩy tài chính để gây áp lực lên đội bóng Hoàng gia trong các vòng đàm phán tiếp theo.
Cầu thủ 26 tuổi dự kiến trở lại tập luyện trong giai đoạn tiền mùa giải tại Valdebebas vào ngày 3/8 sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026. Nếu không đạt được thỏa thuận, gã khổng lồ Tây Ban Nha sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị thay vì mạo hiểm mất đi một trong những ngôi sao lớn nhất của câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.