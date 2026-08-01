Sasikumar: Việt Nam không được đánh mất bản sắc vì cầu thủ nhập tịch

Cựu tuyển thủ Singapore, R. Sasikumar cho rằng tuyển Việt Nam vẫn rất nguy hiểm, nhưng cần kiên nhẫn với nhóm cầu thủ nhập tịch và tránh để lối chơi phụ thuộc hoàn toàn vào họ.

Sasikumar cho rằng tuyển Việt Nam cần thêm thời gian để phát huy khả năng của những cầu thủ nhập tịch mới.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sau trận hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình giữa Việt Nam và Singapore tại ASEAN Cup 2026 tối 31/7, R. Sasikumar đánh giá tuyển Singapore đã có bước tiến rõ rệt so với lần gần nhất đối đầu Việt Nam cách đây hai năm.

Cựu trung vệ từng cùng Singapore vô địch Tiger Cup 1998 đặc biệt ấn tượng với khả năng tổ chức phòng ngự, duy trì cự ly đội hình và tuân thủ chiến thuật của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee.

Theo Sasikumar, một điểm tại Hà Nội là kết quả xứng đáng với Singapore. Đội khách không tạo ra màn trình diễn hào nhoáng, nhưng hoàn thành đúng mục tiêu đề ra: hạn chế khoảng trống, làm chậm nhịp tấn công và đẩy tuyển Việt Nam vào thế bế tắc.

Việt Nam cần kiên nhẫn với cầu thủ nhập tịch

Sasikumar cho rằng những cầu thủ nhập tịch mới của tuyển Việt Nam sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, nhưng chưa có đủ kinh nghiệm để lập tức tạo ra khác biệt ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

“Họ là những cầu thủ có kỹ thuật, nhưng có lẽ đây là một trong những lần đầu tiên nhóm cầu thủ thực sự được thử thách ở cấp độ này. Họ cần thêm thời gian để hiểu bóng đá quốc tế”, Sasikumar nhận xét.

Theo cựu tuyển thủ Singapore, việc thi đấu tốt tại V.League không đồng nghĩa một cầu thủ có thể ngay lập tức thích nghi với cường độ, áp lực và yêu cầu chiến thuật trong những trận đấu quốc tế.

Sasikumar vẫn tin nhóm cầu thủ này có thể giúp ích cho tuyển Việt Nam về lâu dài. Tuy nhiên, ở trận gặp Singapore, họ chưa mang lại sự khác biệt như kỳ vọng.

Chơi với ba cầu thủ nhập tịch trên hàng công, tuyển Việt Nam vẫn không thể đánh bại Singapore.

Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng và thường xuyên đưa bóng tới khu vực một phần ba cuối sân, nhưng thiếu đường chuyền quyết định cũng như sự chính xác trong những tình huống dứt điểm. Đội chủ nhà hai lần đưa bóng trúng xà ngang, song nhìn chung vẫn gặp khó trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Singapore.

“Màn trình diễn của tuyển Việt Nam có phần thiếu sức sống. Họ đưa được bóng đến khu vực nguy hiểm nhưng không tìm ra pha xử lý cuối cùng để ghi bàn. Singapore, công bằng mà nói, đã phòng ngự rất tốt với tư cách một tập thể”, Sasikumar phân tích.

Cựu trung vệ 51 tuổi cũng cảnh báo tuyển Việt Nam không nên để toàn bộ hệ thống tấn công xoay quanh các cầu thủ nhập tịch.

Theo ông, đây là xu hướng dễ hiểu. Khi một đội bóng bổ sung những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt, các đồng đội thường có xu hướng tìm đến họ nhiều hơn, trong khi ban huấn luyện cũng muốn phát huy tối đa năng lực của những nhân tố mới.

Tuy nhiên, điều đó có thể trở thành vấn đề nếu tuyển Việt Nam đánh mất cách chơi từng giúp đội bóng tạo dựng vị thế tại khu vực.

“Việt Nam trước đây có bản sắc riêng. Tôi nghĩ họ không nên đánh mất bản sắc đó. Ngay cả khi chỉ sử dụng các cầu thủ nội, Việt Nam vẫn là một đội bóng rất nguy hiểm”, Sasikumar nhấn mạnh.

Ông cho rằng HLV Kim Sang-sik cần thêm thời gian để xác định vai trò phù hợp cho từng cầu thủ nhập tịch. Họ có thể trở thành những nhân tố quan trọng, nhưng phải được đặt trong một hệ thống cân bằng thay vì trở thành trung tâm duy nhất của mọi đợt lên bóng.

“Việt Nam cần kiên nhẫn để khai thác tốt nhất khả năng của họ. Các cầu thủ nhập tịch chắc chắn sẽ đóng vai trò nào đó, nhưng vai trò cụ thể ra sao thì cần thêm thời gian để trả lời. Dù vậy, Việt Nam vẫn là một đội bóng nguy hiểm và toàn diện”, Sasikumar nói.

Một điểm tại Hà Nội như ba điểm

So với lần gặp nhau cách đây hai năm, Sasikumar cho rằng khoảng cách giữa Việt Nam và Singapore đã được thu hẹp đáng kể.

Ở lần đối đầu trước, tuyển Việt Nam là đội chiếm ưu thế rõ rệt về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận. Tại Mỹ Đình tối 31/7, cựu tuyển thủ Singapore nhận thấy hai đội đã chơi cân bằng hơn.

Tuyển Việt Nam có hai lần đưa bóng trúng xà ngang, trong khi Singapore cũng sở hữu cơ hội rõ rệt để ghi bàn ở cuối trận. Theo Sasikumar, kết quả có thể nghiêng về bất kỳ đội nào nếu một trong hai bên tận dụng tốt hơn những thời cơ ít ỏi.

“Trận đấu lần này cân bằng hơn rất nhiều. Hai năm trước, Việt Nam rõ ràng là đội mạnh hơn, nhưng tối nay hai đội gần như ngang bằng. Đây là sự tiến bộ rất lớn của Singapore”, ông nhận xét.

Hàng thủ Singapore duy trì cự ly đội hình tốt, khiến các chân sút Việt Nam gặp nhiều khó khăn tại Mỹ Đình.

Điểm khác biệt lớn nhất của Singapore dưới thời Gavin Lee nằm ở tính tổ chức. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ lập tức lùi về đúng vị trí, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và bảo vệ khu vực trung lộ.

Ngay cả những cầu thủ tấn công cũng tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Điều này giúp Singapore duy trì được cấu trúc đội hình trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Sasikumar gọi đây là một màn trình diễn chuyên nghiệp. Singapore không mạo hiểm đẩy cao đội hình hay cố gắng chơi đôi công. Đội khách chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

“Không có gì hào nhoáng, nhưng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Không dễ để đến làm khách trước Việt Nam và giành được một điểm”, nhà vô địch Tiger Cup 1998 chia sẻ.

Sasikumar cho rằng Singapore đã làm đúng khi không đẩy quá nhiều cầu thủ lên phía trước. Từ sau phút 75, dấu hiệu xuống sức khiến đội khách không thể duy trì tốc độ trong các pha phản công.

Nhiều cầu thủ lựa chọn giữ vị trí và bảo toàn thể lực thay vì dâng cao, qua đó hạn chế nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau. Với lịch thi đấu và di chuyển dày đặc, Sasikumar đánh giá đây là lựa chọn hợp lý.

“Kế hoạch của Singapore là chịu sức ép và phản công. Họ thực hiện điều đó rất tốt. Tôi chỉ nghĩ các cầu thủ cần cải thiện thể lực, bởi sau phút 75, không còn nhiều người đủ sức tham gia phản công”, ông nói.

Dù bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng ở cuối trận, Sasikumar vẫn hài lòng với một điểm. Theo ông, trong bối cảnh Singapore phải làm khách trước đội đương kim vô địch khu vực, kết quả hòa có giá trị không khác nhiều một chiến thắng.

“Một điểm tại Hà Nội cũng tốt như ba điểm. Singapore có kế hoạch rất rõ ràng là khiến Việt Nam thất vọng và rơi vào bế tắc. Họ đã làm điều đó rất tốt”, Sasikumar kết luận.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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