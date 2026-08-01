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Thể thao

Phản ứng của báo Indonesia khi tuyển Việt Nam mất điểm

  • Thứ bảy, 1/8/2026 06:08 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Truyền thông Indonesia tỏ ra bất ngờ khi tuyển Việt Nam chia điểm với Singapore ở trận đấu diễn ra tối 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam chia điểm với Singapore. Ảnh: Minh Chiến

Sau khi 90 phút trên sân Mỹ Đình khép lại với tỷ số hòa 0-0, CNN Indonesia viết: "Việt Nam bị Singapore cầm hòa dù có màn trình diễn áp đảo".

Trong bài viết, tờ báo Indonesia cho rằng Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội thiếu may mắn khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Ngoài ra, trang báo này cũng đề cập đến hàng phòng ngự chắc chắn của Singapore và ca ngợi sự tập trung của đội khách.

Ở một bài viết khác, CNN Indonesia chỉ ra rằng kết quả hòa giúp Singapore vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Đội bóng của HLV Gavin Lee đang tràn trề cơ hội giành vé vào bán kết dù còn phải gặp chính Indonesia ở lượt đấu cuối.

Trong khi đó, tờ Bola cho rằng bên cạnh tuyển Việt Nam, Singapore là mối đe dọa không thể xem thường đối với tuyển Indonesia. Bài viết nhận định Singapore thậm chí có thể đã giành trọn 3 điểm tại Mỹ Đình nếu Shawal Anuar tận dụng thành công cơ hội ở phút 76.

Với cục diện hiện tại, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 3/8 được xem là "chung kết" của bảng A. Một chiến thắng không chỉ giúp tuyển Việt Nam cân bằng điểm số với đối thủ mà còn mở ra cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Indonesia chỉ cần đánh bại tuyển Việt Nam là sẽ chính thức giành vé vào vòng trong.

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Highlights Indonesia 3-0 Timor Leste Tối 31/7, Indonesia nhẹ nhàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Mục Thể thao giới cuốn sách nổi tiếng viết về bóng đá châu Phi mang tên "Bàn chân của tắc kè hoa" xuất bản vào năm 2010 của tác giả Ian Hawkey. Chân dung của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam, Philippe Troussier, cũng sẽ hiện lên phần nào trong cuốn sách này.

Duy Luân

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