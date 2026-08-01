Lionel Lewis: ‘Việt Nam sút nhiều nhưng thiếu sắc bén’

Trao đổi với Tri Thức - Znews, cựu thủ môn Lionel Lewis cho rằng Singapore xứng đáng giành một điểm nhờ hàng thủ kỷ luật, trong khi tuyển Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội.

Tuyển Việt Nam tung ra 20 cú sút nhưng chỉ hai lần đưa bóng trúng đích trước Singapore.

Tuyển Việt Nam kiểm soát phần lớn thế trận, tung ra 20 cú sút và nhiều lần đưa bóng chạm khung gỗ, nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Singapore trong trận hòa 0-0 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 tối 31/7.

Theo cựu thủ môn tuyển Singapore, Lionel Lewis, kết quả tại Mỹ Đình phản ánh đúng những gì đội khách đã thể hiện. Singapore chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian, nhưng duy trì được cự ly đội hình, sự tập trung và tính kỷ luật cần thiết để bảo vệ khung thành.

“Singapore phòng ngự rất kỷ luật và hoàn toàn xứng đáng giành một điểm. Việt Nam tung ra 20 cú sút nhưng chỉ có hai lần đưa bóng trúng đích”, Lewis chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thống kê ấy cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất của tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà tạo được áp lực, đưa bóng đến gần vùng cấm và có nhiều cơ hội dứt điểm, nhưng phần lớn các pha kết thúc đều thiếu chính xác hoặc chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Singapore.

Singapore đứng vững bằng kỷ luật

Singapore bước vào trận đấu với cách tiếp cận rõ ràng. Đội khách không cố tranh chấp quyền kiểm soát bóng với Việt Nam, thay vào đó giữ đội hình thấp, thu hẹp khoảng trống ở trung lộ và buộc đối phương phải tìm cơ hội từ hai biên.

Cách chơi ấy khiến tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng không dễ tạo ra những tình huống thật sự thuận lợi. Các cầu thủ chủ nhà thường xuyên phải dứt điểm trong tư thế thiếu khoảng trống hoặc đưa bóng vào khu vực đã có đông hậu vệ Singapore chờ sẵn.

Lewis đặc biệt đánh giá cao sự bình tĩnh của hàng phòng ngự và thủ môn đội khách. Dù phải chịu sức ép liên tục, Singapore không rơi vào trạng thái hoảng loạn, cũng không để cấu trúc phòng ngự bị kéo giãn quá sớm.

“Hàng phòng ngự Singapore và thủ môn đã chơi rất bình tĩnh. Họ có một màn trình diễn xuất sắc”, cựu thủ môn từng cùng đội tuyển đảo quốc sư tử hai lần vô địch Đông Nam Á nhận xét.

Lionel Lewis cho rằng Singapore xứng đáng giành một điểm nhờ lối chơi kỷ luật và hàng thủ chắc chắn.

Trong hiệp một, Singapore điều tiết nhịp độ hợp lý và giữ được đội hình chặt chẽ. Các tuyến duy trì khoảng cách ngắn, hỗ trợ nhau tốt và hạn chế tối đa khoảng trống để những cầu thủ tấn công Việt Nam xoay người.

Khi một hậu vệ bị vượt qua, đồng đội lập tức xuất hiện bọc lót. Nếu Việt Nam tìm cách đưa bóng vào trung lộ, hàng tiền vệ Singapore nhanh chóng lùi xuống để tăng quân số trước vùng cấm.

Đội khách cũng không hoàn toàn từ bỏ ý định tấn công. Trong một số pha chuyển trạng thái, Singapore đưa bóng lên nhanh và từng tiến gần bàn thắng khi hàng thủ Việt Nam để lộ khoảng trống.

“Singapore phòng ngự tốt và cũng suýt ghi bàn khi cơ hội xuất hiện”, Lewis nhấn mạnh.

Những tình huống ấy không diễn ra thường xuyên, nhưng đủ khiến tuyển Việt Nam không thể dồn toàn bộ đội hình sang phần sân đối phương. Việc duy trì được mối đe dọa trong phản công giúp Singapore giảm bớt sức ép và khiến các hậu vệ chủ nhà phải thận trọng hơn khi dâng cao.

Việt Nam tự làm khó mình

Tuyển Việt Nam không thiếu cơ hội, nhưng lại thiếu sự chính xác ở khâu quyết định. Trong 20 lần dứt điểm, chỉ hai cú sút đi trúng khung thành, tỷ lệ quá thấp đối với một đội kiểm soát phần lớn thế trận và chơi trên sân nhà.

Lewis cho rằng sự chắc chắn của Singapore chỉ là một phần nguyên nhân. Phần còn lại đến từ khả năng dứt điểm không tốt và sự thiếu may mắn của các cầu thủ Việt Nam.

“Việt Nam dứt điểm chưa tốt và cũng không gặp may trước khung thành. Cột dọc đã cứu Singapore trong một vài tình huống”, ông nói.

Theo Lionel Lewis, tuyển Việt Nam dứt điểm thiếu chính xác và cũng không gặp may trước khung thành.

Khung gỗ thực tế nhiều lần giúp đội khách thoát thua, nhưng tuyển Việt Nam không thể chỉ giải thích trận hòa bằng yếu tố may rủi. Khi có đủ thời gian và khoảng trống để tung ra 20 cú sút, đội chủ nhà cần tạo ra nhiều pha bóng trúng đích hơn.

Các cầu thủ Việt Nam thường xử lý vội ở thời điểm quan trọng. Một số pha dứt điểm được thực hiện từ góc hẹp, trong khi nhiều đường chuyền cuối cùng thiếu độ chính xác để đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Đội chủ nhà cũng chưa tạo được đủ sự khác biệt trong cách tấn công. Khi những pha phối hợp trung lộ bị phong tỏa, Việt Nam chủ yếu đưa bóng ra biên rồi tìm cơ hội bằng những quả tạt. Cách tiếp cận này phù hợp với ý đồ của Singapore, bởi các trung vệ đội khách có thể chủ động chọn vị trí và giải nguy.

Dù vậy, Lewis không cho rằng trận hòa tại Mỹ Đình chỉ mang ý nghĩa phòng ngự. Theo ông, màn trình diễn này còn cho thấy Singapore đang xây dựng được niềm tin sau chuỗi kết quả tích cực.

“Đội tuyển đang chơi tốt và có niềm tin rằng chúng tôi có thể giành được thành công”, cựu thủ môn 43 tuổi chia sẻ.

Một điểm trước Việt Nam chưa đủ để khẳng định Singapore đã trở lại vị thế hàng đầu khu vực, nhưng cách đội bóng đứng vững tại Mỹ Đình mang đến tín hiệu đáng chú ý. Họ hiểu giới hạn của mình, lựa chọn đấu pháp hợp lý và thực hiện kế hoạch với sự tập trung cao.

Ngược lại, tuyển Việt Nam rời sân với cảm giác tiếc nuối. Đội chủ nhà làm được nhiều điều để áp đảo đối thủ, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất là ghi bàn.

Singapore xứng đáng với một điểm nhờ sự kỷ luật và bình tĩnh. Còn với tuyển Việt Nam, trận hòa cho thấy áp lực và số lượng cú sút sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu những pha bóng cuối cùng vẫn thiếu độ chính xác.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn