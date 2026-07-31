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Thể thao

CĐV thất vọng sau trận hòa của tuyển Việt Nam trước Singapore

  • Thứ sáu, 31/7/2026 22:30 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Trận hòa 0-0 trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A, ASEAN Cup 2026 tối 31/7 khiến nhiều cổ động viên Việt Nam bày tỏ sự thất vọng trên khắp các trang mạng xã hội.

Màn trình diễn dưới sức của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều diễn đàn bóng đá và mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận chỉ trích màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Phần lớn ý kiến cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn khi đối đầu một Singapore chơi tổ chức, kỷ luật và giữ cự ly đội hình tốt.

“Gặp Singapore, đối thủ cứng hơn một chút, tuyển Việt Nam đã bế tắc như thế này”, một bình luận nhận được nhiều sự chú ý. Không ít người đồng tình khi cho rằng đội chủ nhà thiếu đột biến trong cách triển khai tấn công, đồng thời chưa đủ quyết đoán ở những tình huống có thể tạo khác biệt.

Nỗi lo còn hướng về chặng đường phía trước. “Đá như thế này mà gặp Thái Lan hay Indonesia thì rất khó”, một tài khoản viết. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều CĐV khi nghĩ đến những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực.

Khả năng vận hành lối chơi tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Một CĐV bình luận trên TikTok: “Đội bóng chơi thiếu màu sắc, thiếu gắn kết và không còn cho thấy hình ảnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á”.

Trận hòa 0-0 trước Singapore khiến tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bứt lên tại bảng A ASEAN Cup 2026. Sau hai lượt trận, đội đứng thứ ba với 4 điểm, gồm một chiến thắng và một trận hòa.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8. Kết quả trận đấu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu và cơ hội giành vé đi tiếp của tuyển Việt Nam.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Thái Viên

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