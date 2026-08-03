Chelsea sắp cán mốc 400 triệu euro chuyển nhượng

Chelsea tiếp tục khẳng định vị thế là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Barco là bản hợp đồng mới nhất của Chelsea.

Rạng sáng 3/8, "The Blues" công bố bản hợp đồng mang tên Valentín "Colo" Barco từ Strasbourg. Theo truyền thông châu Âu, đội chủ sân Stamford Bridge chi khoảng 40 triệu euro để sở hữu hậu vệ kiêm tiền vệ người Argentina, đồng thời ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2033.

Thương vụ Barco giúp tổng số tiền Chelsea bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng hè này tăng lên gần 389 triệu euro, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Tottenham hiện là đội xếp sau với khoảng 267 triệu euro tiền mua sắm cầu thủ. Con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của Chelsea trong việc xây dựng đội hình theo định hướng của HLV Xabi Alonso trước mùa giải mới.

Trước khi chiêu mộ Barco, Chelsea đã hoàn tất hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Morgan Rogers từ Aston Villa với giá 138 triệu euro, Maxence Lacroix từ Crystal Palace với mức phí 60,7 triệu euro, Marco Palestra từ Atalanta với giá 57 triệu euro và Geovany Quenda từ Sporting CP với mức phí 50 triệu euro.

Ngoài ra, đội bóng thành London còn mang về Emmanuel Emegha, Denner, Danny Welbeck và Dastan Satpaev nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng thu về hơn 132 triệu euro từ hoạt động chuyển nhượng. Đội bóng đã chia tay Andrey Santos, Marc Cucurella và Tyrique George, đồng thời để Alejandro Garnacho gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn.

Khả năng cao Chelsea vẫn chưa muốn dừng lại trên thị trường chuyển nhượng hè này khi đội hình vẫn cần được tinh gọn bằng việc thanh lý thêm một số cầu thủ.

Highlights Sunderland 2-1 Chelsea Thua 1-2 trước Sunderland ở vòng 38 Premier League hôm 24/5, Chelsea lỡ hẹn với cúp châu Âu ở mùa giải tới.