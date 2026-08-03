Xabi Alonso: ‘Vết sẹo Real Madrid đã lành’

Xabi Alonso thừa nhận thời gian thất bại tại Real Madrid để lại nhiều tổn thương, nhưng tin Chelsea là nơi phù hợp để ông làm lại sự nghiệp.

Xabi Alonso thừa nhận nhiệm kỳ ngắn ngủi tại Real Madrid để lại một “vết sẹo” trong sự nghiệp huấn luyện.

Xabi Alonso khẳng định đã vượt qua cú sốc sau khi bị Real Madrid sa thải và sẵn sàng mở ra chương mới cùng Chelsea.

Nhà cầm quân 44 tuổi chỉ làm việc tại sân Bernabeu khoảng bảy tháng. Nhiệm kỳ ngắn ngủi khép lại giữa những vấn đề về thành tích, cách vận hành đội bóng và quyền lực trong phòng thay đồ.

Alonso thừa nhận trải nghiệm tại Madrid để lại một “vết sẹo”. Tuy nhiên, ông không muốn mãi sống cùng thất bại. Sau khi rời đội bóng Hoàng gia, cựu tiền vệ Tây Ban Nha dành thời gian nhìn lại những quyết định của mình, từ chiến thuật, khả năng thích nghi đến cách quản lý cầu thủ.

“Vết sẹo đã lành. Tôi đã phân tích những gì mình làm tốt, những điều chưa ổn và những gì cần thay đổi”, Alonso chia sẻ.

Thay vì đổ lỗi cho một cá nhân hay hoàn cảnh cụ thể, cựu HLV Bayer Leverkusen xem quãng thời gian tại Real là bài học cần thiết. Thất bại giúp ông hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân, cũng như sức ép đặc biệt khi dẫn dắt một CLB lớn.

Sau khi chia tay Real, Alonso chủ động tạm rời xa bóng đá. Ông ít theo dõi các trận đấu, dành nhiều thời gian cho gia đình và tìm lại nguồn năng lượng đã mất.

Theo Alonso, một HLV chỉ có thể thuyết phục cầu thủ khi chính mình còn hào hứng với công việc. Khoảng nghỉ giúp ông tìm lại cảm giác mong chờ trước mỗi buổi tập và niềm hứng thú khi chuẩn bị cho một trận đấu.

Alonso tin đội hình trẻ của Chelsea có thể tiến bộ nếu tìm được sự cân bằng giữa tài năng, kinh nghiệm và văn hóa phòng thay đồ.

Chelsea xuất hiện đúng lúc Alonso cảm thấy sẵn sàng trở lại. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ đứng thứ 10 mùa trước và đối mặt với nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, Alonso cho rằng tình hình của Chelsea không tệ như vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh.

Ông nhìn thấy một đội hình trẻ, giàu tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm và sự cân bằng. Theo Alonso, Chelsea vẫn có nền tảng tốt để trở lại nhóm cạnh tranh nếu đưa ra những quyết định đúng đắn về nhân sự, văn hóa và cách vận hành.

Quyết định đến London không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn. Alonso cho biết ông và ban lãnh đạo Chelsea có chung cách nhìn về những vấn đề cần giải quyết, trong khi gia đình ông cũng cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại Anh.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Alonso là xây dựng lại văn hóa phòng thay đồ. Kinh nghiệm tại Leverkusen giúp ông hiểu rằng thành công không đơn thuần đến từ việc tập hợp những cầu thủ giỏi. Một đội bóng còn cần sự cân bằng về độ tuổi, tính cách và mức độ trưởng thành.

Đó là lý do Chelsea bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Jordan Henderson và Danny Welbeck. Alonso muốn các đàn anh tạo ra chuẩn mực trong tập luyện, hỗ trợ đội hình trẻ và giúp tập thể giữ được sự ổn định trong những giai đoạn khó khăn.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chưa vội nói về danh hiệu. Trước khi nghĩ đến chiến thắng, ông muốn Chelsea xây dựng một tập thể có bản sắc, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Alonso từng chứng minh năng lực khi đưa Leverkusen lên đỉnh cao tại Đức. Tuy nhiên, thất bại tại Real khiến danh tiếng của ông bị ảnh hưởng, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kiểm soát một phòng thay đồ có nhiều ngôi sao.

Chelsea sẽ là cơ hội để Alonso trả lời những hoài nghi ấy. Thử thách tại Premier League không hề dễ dàng, bởi giải đấu có cường độ cao, tính cạnh tranh khốc liệt và hiếm khi cho các HLV nhiều thời gian sửa sai.

Alonso tin quãng thời gian tại Madrid giúp ông thực tế và trưởng thành hơn. Ông không phủ nhận những tổn thương từng trải qua, nhưng khẳng định quá khứ không còn là gánh nặng.

Chelsea vì thế không chỉ là công việc tiếp theo. Đây còn là nơi Alonso muốn chứng minh rằng “vết sẹo” Real Madrid thực sự đã lành.