Thời khắc của Yamal đang bị đe dọa

Chấn thương ở thời khắc quyết định đang đe dọa cướp đi cơ hội để Lamine Yamal bùng nổ tại World Cup 2026.

World Cup 2026 lẽ ra là sân khấu tiếp theo để Yamal khẳng định vị thế của siêu sao thế hệ mới. Sau những gì thể hiện tại Euro 2024, thần đồng bóng đá Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ bước thêm một nấc thang trên hành trình chinh phục thế giới. Thế nhưng, thay vì háo hức chờ đợi màn bùng nổ của tài năng 18 tuổi, người hâm mộ giờ đây lại thấp thỏm theo dõi từng bản tin y tế.

Nỗi lo với Yamal

Một chấn thương gân kheo tưởng như không quá nghiêm trọng trong giai đoạn cuối mùa giải cùng Barcelona bất ngờ trở thành dấu hỏi lớn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khoảnh khắc diễn ra vào cuối tháng 4, trong trận đấu với Celta Vigo.

Ngay sau khi thực hiện thành công quả phạt đền mang về chiến thắng cho Barcelona, Yamal bất ngờ ra dấu về phía băng ghế huấn luyện rồi đổ gục xuống sân. Niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. Kể từ đó, anh chưa thi đấu thêm bất kỳ phút nào.

Ban đầu, những lo ngại về khả năng đứt gân kheo khiến nhiều người nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu đúng như vậy, quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tuần và không ai dám chắc Yamal sẽ đạt thể trạng tốt nhất khi World Cup khởi tranh. Barcelona trấn an dư luận rằng ngôi sao trẻ vẫn có thể góp mặt tại giải đấu, nhưng không đồng nghĩa anh đạt 100% phong độ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mùa giải của Yamal bị gián đoạn bởi chấn thương. Trước đó, anh từng nghỉ thi đấu nhiều trận vì chứng đau vùng háng, vấn đề thường gặp ở những cầu thủ sở hữu lối chơi giàu tốc độ, liên tục đổi hướng và thực hiện các pha bứt tốc đột ngột. Đây là dạng chấn thương gần như không thể chữa khỏi.

Chấn thương sớm trở thành rào cản với Yamal ở độ tuổi rất trẻ.

Ở tuổi 18, cơ thể Yamal vẫn đang thích nghi với cường độ bóng đá đỉnh cao. Do đó, Barcelona tỏ ra thận trọng với cầu thủ. Họ không hài lòng khi Yamal tái phát chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia hồi đầu mùa. Và chắc chắn, đội bóng xứ Catalonia không muốn kịch bản tương tự lặp lại ở World Cup.

Tin tích cực là cuối tháng 5, Yamal xuất hiện trở lại trên sân tập. Những hình ảnh anh làm việc cùng trái bóng, thực hiện các động tác xử lý kỹ thuật đầy ngẫu hứng cho thấy quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi. Đó cũng là lý do HLV Luis de la Fuente vẫn điền tên anh vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup.

Tuy nhiên, việc có mặt trong danh sách đăng ký và khả năng thi đấu cường độ cao là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, đội ngũ y tế của Barcelona và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha duy trì liên lạc thường xuyên. Quan điểm chung là không nên mạo hiểm sử dụng Yamal trong 2 trận đầu vòng bảng.

Xét trên tương quan lực lượng, Tây Ban Nha vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao sáng nhất trên hàng công. Những Cape Verde hay Saudi Arabia khó tạo ra sức ép đủ lớn để đẩy nhà vô địch châu Âu vào tình thế nguy hiểm.

Nhưng World Cup không chỉ được quyết định ở vòng bảng. Khi giải đấu bước vào những trận chiến sinh tử, những đội bóng lớn thường cần một khoảnh khắc thiên tài để tạo ra khác biệt. Đó là lý do Yamal quan trọng đến vậy.

Chờ Yamal bùng nổ

Euro 2024 chứng minh điều đó. Sau khởi đầu tương đối im ắng, cầu thủ trẻ của Barcelona liên tiếp để lại dấu ấn ở các vòng knock-out bằng những đường kiến tạo quyết định và đặc biệt là siêu phẩm vào lưới Pháp ở bán kết.

Những khoảnh khắc như thế không thể được tạo ra bằng chiến thuật hay chiều sâu đội hình đơn thuần. Chúng xuất phát từ phẩm chất đặc biệt của những cầu thủ đặc biệt.

Tây Ban Nha cần những khoảnh khắc xuất thần của Yamal.

De la Fuente hiểu rõ hơn ai hết. Nhà cầm quân Tây Ban Nha thậm chí để ngỏ khả năng sử dụng Yamal như một "siêu dự bị" nếu anh chưa đạt nền tảng thể lực tốt nhất. Trong bóng đá hiện đại, một cầu thủ chỉ thi đấu 20 phút vẫn có thể thay đổi cục diện cả trận đấu. Và với tài năng của Yamal, điều đó càng trở nên thực tế.

Suy cho cùng, World Cup luôn cần những nghệ sĩ. Người ta theo dõi giải đấu không chỉ để chứng kiến những chiến thắng, mà còn để tận hưởng những khoảnh khắc khiến hàng triệu người phải trầm trồ. Những pha rê bóng táo bạo, những cú chạm bóng đầy ngẫu hứng hay những bàn thắng làm thay đổi lịch sử. Yamal sở hữu tất cả phẩm chất ấy.

Nghịch lý thú vị là dù còn rất trẻ, thời điểm hiện tại lại là cơ hội vàng để Yamal khẳng định mình trước toàn thế giới. Bởi trong bóng đá, không ai biết chắc 4 năm sau mọi thứ sẽ ra sao. Chấn thương, phong độ hay những biến động khó lường luôn có thể xuất hiện.

Chính vì vậy, World Cup 2026 không đơn thuần là một giải đấu với Yamal. Đó có thể là cột mốc đưa anh từ một thần đồng trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Và lúc này, điều Tây Ban Nha cũng như người hâm mộ toàn cầu mong chờ không phải là những dự đoán chiến thuật hay cơ hội vô địch. Họ chỉ hy vọng một điều đơn giản là Yamal sẽ kịp trở lại, khỏe mạnh và sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu mà tài năng của anh xứng đáng thuộc về.