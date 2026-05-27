Yamal thay đổi diện mạo

  • Thứ tư, 27/5/2026 08:50 (GMT+7)
Lamine Yamal lại nhuộm tóc vàng trước World Cup 2026, gợi nhớ phiên bản bùng nổ làm chao đảo Euro 2024.

Yamal vừa đăng tải khoảnh khắc nhuộm tóc lên Instagram kèm dòng chú thích ẩn ý: "Blonde Yamal? Euro Yamal?" (tạm dịch: Yamal tóc vàng? Yamal phiên bản Euro?). Chừng đó đủ để người hâm mộ hiểu rằng phiên bản đặc biệt của Yamal đang trở lại.

Mái tóc vàng gắn liền với kỳ Euro 2024 bùng nổ của thần đồng người Tây Ban Nha. Thời điểm ấy, Yamal bước vào giải đấu với diện mạo hoàn toàn mới trước khi khiến cả châu Âu kinh ngạc bằng phong độ thăng hoa. Từ một tài năng trẻ triển vọng, anh vụt sáng thành hiện tượng toàn cầu với màn trình diễn giàu đột biến, tốc độ và sự tự tin hiếm thấy ở tuổi thiếu niên.

Giờ đây, khi World Cup 2026 đến gần, việc Yamal nhuộm tóc vàng trở lại lập tức tạo ra sự phấn khích. Nhiều cổ động viên tin rằng cầu thủ sinh năm 2007 đang chuẩn bị cho một sân khấu lớn khác cùng tuyển Tây Ban Nha, giống như cách anh làm trước Euro 2024.

Không ít người xem việc đổi kiểu tóc của Yamal như một nghi thức may mắn, giúp cầu thủ trẻ chơi thứ bóng đá bùng nổ hơn. Vì thế, hình ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi kèm những bình luận hào hứng như: "Tóc vàng trở lại, các hậu vệ nên bắt đầu lo lắng đi".

Ở tuổi 18, Yamal trở thành gương mặt biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha và Barcelona. Từ phong cách thi đấu cho tới hình ảnh ngoài sân cỏ, mọi động thái của ngôi sao trẻ này đều tạo sức hút đặc biệt.

Và nếu lịch sử lặp lại, World Cup 2026 có thể sẽ chứng kiến thêm một phiên bản "Yamal tóc vàng" bùng nổ khiến cả thế giới phải nhắc tên.

Minh Nghi

    09:22 27/5/2026

