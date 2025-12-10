Rashford trỗi dậy

Từng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, Marcus Rashford đáp trả bằng phong độ ấn tượng tại Barcelona với 6 lần ghi dấu giày sau 6 trận Champions League.

Rashford đáp trả MU bằng phong độ chói sáng

Marcus Rashford rời Manchester United trong bối cảnh bị xem là “người thừa” dưới thời Ruben Amorim. HLV người Bồ Đào Nha được cho là không còn tin tưởng tiền đạo 28 tuổi và sẵn sàng để anh ra đi trong mùa hè. Quyết định đó tạo ra nhiều tranh luận ở Anh, nhất là khi Rashford từng được xem là biểu tượng của học viện MU và là niềm hy vọng của tuyển quốc gia.

Nhưng tại Barcelona, Rashford đang viết lại câu chuyện. Anh thích nghi nhanh với triết lý thi đấu và trở thành một mũi công lợi hại trong hệ thống mới. Con số 6 pha ghi dấu (bàn thắng + kiến tạo) sau 6 trận Champions League không chỉ cho thấy hiệu quả trước khung thành mà còn khẳng định tinh thần phản kháng của một cầu thủ từng bị nghi ngờ động lực thi đấu.

Sự thăng hoa này cũng chứng minh Rashford vẫn còn ở đẳng cấp cao nhất nếu được đặt vào môi trường phù hợp. Barcelona trao cho trung phong 28 tuổi sự tự do trong những pha bứt tốc, tạo khoảng trống để anh khai thác và cho phép Rashford chơi theo bản năng, điều anh không còn cảm nhận được trong giai đoạn cuối tại Old Trafford.

Trong khi đó, MU vẫn vật lộn tìm sự ổn định trên hàng công, càng khiến câu chuyện “đẩy Rashford ra đi” nóng trở lại. Dù mỗi đội có bối cảnh khác nhau, sự tương phản phong độ giữa cầu thủ và đội bóng cũ đủ làm dậy sóng những tranh luận về chiến lược nhân sự của MU.

Rashford chưa chắc trở lại thời đỉnh cao, nhưng mùa giải này ở Barcelona đã cho thấy một sự thật đơn giản: anh không hề hết thời. Chỉ là MU đã không còn là nơi để anh vươn lên.