Thương vụ có thể đưa Rashford tới PSG

  • Chủ nhật, 7/12/2025 09:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

PSG xem xét kế hoạch chuyển nhượng đáng chú ý cho mùa hè 2026 khi đặt Marcus Rashford vào tầm ngắm.

PSG từ lâu bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Rashford.

Theo thông tin từ Football Insider, đội bóng thủ đô nước Pháp coi tiền đạo thuộc biên chế Manchester United, hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, là mục tiêu phù hợp để bổ sung hỏa lực cho hàng công.

PSG sẵn sàng gán Bradley Barcola vào thương vụ nhằm thuyết phục MU đồng ý. Barcola mới 23 tuổi, sở hữu tốc độ và khả năng tạo đột biến từ biên. PSG tin rằng Barcola là cái tên đủ sức nặng cho một thỏa thuận trao đổi trực tiếp, thay vì mức giá khó đáp ứng trong bối cảnh tài chính của nhiều CLB châu Âu bị siết chặt.

MU chưa đưa ra quan điểm rõ ràng, nhưng tương lai của Rashford tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi. Tiền đạo người Anh không nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV Ruben Amorim khi liên tiếp chơi bóng tại Aston Villa và Barcelona dưới dạng cho mượn.

Trong khi đó, Barcelona có tùy chọn mua đứt Rashford với mức phí 30 triệu bảng, con số được cho là thấp so với giá trị thị trường của cầu thủ 28 tuổi. Chính điều này giúp PSG tin rằng họ có cơ hội chen chân vào thương vụ. Barca chưa đưa ra động thái cụ thể và bản thân Rashford vẫn trong quá trình xem xét tương lai.

Hiện thương vụ chỉ dừng ở mức thăm dò. Cả PSG và MU được dự đoán sẽ tiếp tục xem xét các phương án dành cho Rashford trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Barca loại Rashford, chọn sao Bồ Đào Nha thay thế

Marcus Rashford nhiều khả năng không còn chỗ trong kế hoạch của Barcelona ở mùa giải tiếp theo.

43:2551 hôm qua

Rashford vỡ mộng

Marcus Rashford đứng trước viễn cảnh phải từ bỏ giấc mơ gắn bó lâu dài với Barcelona, khi khả năng trở lại MU vào hè 2026 ngày càng trở nên rõ ràng.

10:03 3/12/2025

Barcelona phân vân giữ Rashford

Dù Marcus Rashford ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng, Barcelona vẫn chưa quyết định có mua đứt anh hay không và đồng thời mở rộng danh sách mục tiêu mới cho hàng công.

20:00 2/12/2025

