Barca loại Rashford, chọn sao Bồ Đào Nha thay thế

Marcus Rashford nhiều khả năng không còn chỗ trong kế hoạch của Barcelona ở mùa giải tiếp theo.

Barca không mặn mà trong việc mua đứt Rashford.

Theo Fichajes, Barcelona chuẩn bị cho cuộc tái thiết mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 và Pedro Neto, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha của Chelsea, trở thành mục tiêu ưu tiên. Màn trình diễn ấn tượng trước Barca gần đây được xem là chất xúc tác khiến đội ngũ tuyển trạch tại Camp Nou đánh giá anh là mảnh ghép phù hợp cho hệ thống tấn công mới dưới thời Hansi Flick.

"Blaugrana" mong muốn bổ sung một cầu thủ nhanh, bùng nổ và có khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương. Neto, 24 tuổi, đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó. Khả năng đi bóng trực diện, tốc độ, cũng như bản năng tạo ra sự khác biệt trong những tình huống một đối một giúp anh trở thành lựa chọn hấp dẫn. Không chỉ vậy, sự đa năng của anh khi có thể chơi ở cả hai cánh hoặc bó vào trung lộ mang đến nhiều phương án chiến thuật cho Flick.

Chelsea được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị. Về phía Barcelona, CLB chủ sân Camp Nou tin rằng mức phí 50 triệu euro kèm 20 triệu euro phụ phí đủ để thuyết phục đội bóng London.

Trong khi đó, Rashford ngày một xa vời giấc mơ gắn bó với Barca, bất chấp việc anh đang có phong phong độ khá tốt ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, nhà vô địch La Liga cho rằng tài năng của cầu thủ sinh năm 1997 không tương xứng với mức phí 40 triệu euro MU đưa ra.

Ở một diễn biến khác, PSG được cho là sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ cầu thủ người Anh vào hè năm sau. Ngược lại, MU không còn mặn mà trong việc giữ chân Rashford.