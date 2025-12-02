Barcelona phân vân giữ Rashford

Dù Marcus Rashford ghi dấu ấn bằng những con số ấn tượng, Barcelona vẫn chưa quyết định có mua đứt anh hay không và đồng thời mở rộng danh sách mục tiêu mới cho hàng công.

Tương lai của Marcus Rashford tại Camp Nou đang trở thành chủ đề nóng khi Barca vẫn chưa chốt phương án cho tiền đạo người Anh, theo Sport. Điều khoản mua đứt trị giá hơn 30 triệu euro được xem là “giá tốt” trong bối cảnh thị trường tăng nhiệt, nhưng ban lãnh đạo vẫn lưỡng lự. Lý do không nằm ở khả năng ghi bàn, mà ở mức lương cao và câu hỏi liệu Rashford có phù hợp với triết lý pressing mạnh mẽ của Hansi Flick hay không.

Thực tế, Rashford có những đóng góp đáng kể: sáu bàn và tám kiến tạo sau 18 trận là thành tích không thể bỏ qua. Tuy vậy, nhiều ý kiến trong nội bộ Barca cho rằng anh chưa tạo ra sự gắn kết cần thiết với hệ thống chiến thuật, đặc biệt trong khâu gây sức ép tầm cao, yếu tố Flick xem là nền tảng cho mọi vị trí trên sân.

Trong lúc cân nhắc, Barca cũng âm thầm chuẩn bị cho phương án dự phòng. Đội ngũ tuyển trạch được cử đi theo dõi nhiều cầu thủ chạy cánh trẻ, với mục tiêu tìm một ngôi sao có thể chia sẻ và cạnh tranh vị trí với Raphinha. Antonio Nusa, tài năng 20 tuổi của RB Leipzig, nổi bật trong danh sách. Sự xuất hiện của đại diện Barca tại Milan để xem Nusa thi đấu cho tuyển Na Uy cho thấy sự quan tâm nghiêm túc.

Ngoài Nusa, Barca cũng theo sát hai gương mặt triển vọng khác: Fofana của Lyon và Said El Mala của Cologne, người được gọi lên tuyển Đức. Cả hai đều trẻ, giàu tốc độ và phù hợp với hình mẫu mà đội bóng xứ Catalonia đang hướng tới: năng lượng, pressing và tiềm năng phát triển lâu dài.

Quyết định với Rashford chưa xuất hiện, nhưng rõ ràng Barca đang tính đường dài. Giữ lại một ngôi sao đã chứng minh giá trị hay đặt cược vào thế hệ mới? Đó sẽ là lựa chọn định hình diện mạo hàng công của họ trong nhiều mùa giải tới.