Rashford giúp Barca lội ngược dòng ở Champions League

Rạng sáng 10/12, Marcus Rashford vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo giúp Barca thắng ngược Frankfurt 2-1 ở vòng phân hạng cúp châu Âu.

Trong vòng 3 ngày, Barcelona đã mang đến cho người hâm mộ hai màn lội ngược dòng ấn tượng. Sau chiến thắng 5-3 trước Betis, nhà đương kim vô địch La Liga hạ Frankfurt, dù bị đối thủ dẫn 1-0 sau hiệp một nhờ pha lập công của Ansgar Knauff.

Đầu hiệp hai, HLV Hansi Flick tung Rashford vào sân thay Fermin. Chỉ 4 phút sau, cựu sao Man Utd đã ghi dấu ấn với đường treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Jules Kounde lao vào đánh đầu, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona.

Tiếp đà hưng phấn, Barca tiếp tục khoét vào cánh phải của Frankfurt và thu về bàn thứ 2. Koune tiếp tục tỏa sáng với một cú dứt điểm bằng đầu chuẩn xác từ cự ly gần. Người kiến tạo lần này là Lamine Yamal.

Trong phần còn lại của trận đấu, Barca duy trì sức ép lên phần sân đối thủ và có thêm một vài cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Dù vậy, chiến thắng sát nút giúp đội bóng xứ Catalonia nuôi hy vọng chen chân vào top 8 đội vào thẳng vòng loại trực tiếp.

Sau 6 lượt, Barca có 10 điểm, chỉ kém vị trí thứ 8 đúng một điểm. 2 đối thủ còn lại của Yamal và đồng đội đều không được đánh giá cao (Slavia Prague và Copenhagen). Nếu giành trọn 6 điểm, khả năng vào top 8 của "Blaugrana" là khá cao.