Chênh lệch chiều cao giữa tuyển nữ Philippines và Việt Nam

Tối 8/12, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Philippines. Đây là cú đòn choáng váng với đội tuyển đã vô địch cả 4 kỳ SEA Games gần nhất, đặt tuyển nữ Việt Nam đứng trước nguy cơ rời giải ngay từ vòng bảng.
Nguyên nhân quan trọng dẫn tới thất bại của tuyển nữ Việt Nam nằm ở yếu tố thể hình, thể lực. Điều này được HLV Mai Đức Chung thừa nhận và chỉ ra ngay trong cuộc họp báo sau trận.
Tất cả vị trí trên sân của tuyển Việt Nam đều có chiều cao khiêm tốn so với đối thủ, cả ở khu vực phòng ngự lẫn tấn công. Vài ví dụ, đội trưởng Huỳnh Như cao 1,57 m còn số 8 Sara Eggesvik cao 1,73 m. Tương tự, Ngọc Minh Chuyên cao 1,50 m còn đội trưởng Hali Long của Philippines cao 1,73 m.
Hạn chế thể hình, cả về chiều cao lẫn bề dày, khiến tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Các cầu thủ không đưa được bóng vào khu trung lộ trong khoảng 2/3 thời gian đầu của trận đấu, liên tục phải đẩy bóng ra biên để tìm khoảng trống.
HLV Mai Đức Chung cho biết đã dặn dò trước về chiều cao và sức mạnh bóng bổng của đối thủ, yêu cầu học trò chơi bóng ngắn. Nhưng áp lực trong trận đã khiến tuyển nữ Việt Nam không thể chơi như chỉ đạo, có biểu hiện “tự phát”, theo lời ông Chung.
Đội tuyển nữ chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai nhưng chung cuộc vẫn thua 0-1 ở cuối trận. Tấm hình ăn mừng của Philippines cho thấy khác biệt rõ về thể hình giữa hai tập thể.
Sau lượt trận hai bảng B, nữ Myanmar đứng đầu bảng với 6 điểm. Nữ Việt Nam và Philippines có cùng 3 điểm, Việt Nam tạm xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Vị trí này có thể mất đi ở lượt trận cuối khi Philippines chỉ phải gặp đối thủ yếu Malaysia trong khi tuyển nữ Việt Nam gặp một Myanmar đang rất mạnh. Tại giải Đông Nam Á hồi tháng 8, tuyển nữ Myanmar là đương kim á quân còn nữ Việt Nam chỉ xếp hạng ba.
Trận quyết định giữa tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12 trên sân Chonburi Daikin. Cùng giờ đó, U22 Việt Nam cũng chơi trận quyết định với Malaysia ở sân Rajamangala tại Bangkok.