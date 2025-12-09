Chênh lệch chiều cao giữa tuyển nữ Philippines và Việt Nam

Tất cả vị trí trên sân của tuyển Việt Nam đều có chiều cao khiêm tốn so với đối thủ, cả ở khu vực phòng ngự lẫn tấn công. Vài ví dụ, đội trưởng Huỳnh Như cao 1,57 m còn số 8 Sara Eggesvik cao 1,73 m. Tương tự, Ngọc Minh Chuyên cao 1,50 m còn đội trưởng Hali Long của Philippines cao 1,73 m.