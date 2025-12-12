U22 Thái Lan mới chỉ lộ 'sức mạnh' ngoài sân

Sau ba kỳ SEA Games liên tiếp không thể giành lại tấm HCV môn bóng đá nam, Thái Lan bước vào SEA Games 33 với khát vọng bằng mọi giá phải lên ngôi trên sân nhà.

U22 Thái Lan quá mạnh so với các đội ở bảng A.

Hai kỳ gần đây, Thái Lan đều chấp nhận HCB trong sự tiếc nuối. Vì vậy, ở kỳ đại hội lần này, người Thái bắt đầu thể hiện quyền lực không chỉ trên sân cỏ mà còn từ những quyết định ngoài sân nhằm vẽ ra con đường bằng phẳng nhất để tiến vào chung kết.

Chỉ lộ bài ngoài sân

Ngay từ khâu tổ chức, Thái Lan khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Thay vì chia làm hai bảng như thông lệ, bóng đá nam SEA Games 33 bất ngờ được chia thành ba bảng, một cách làm không phổ biến và ẩn chứa nhiều bất cập.

Nếu không phải Việt Nam chơi fair-play, thi đấu nghiêm túc và thắng Malaysia ở lượt cuối bảng B, thì Indonesia và Myanmar có nguy cơ bị loại chỉ sau… một trận đấu. Đây là tình huống kỳ lạ mà chỉ một cấu trúc giải bất hợp lý mới tạo ra được.

Ưu đãi cho chủ nhà còn thể hiện ở việc bảng A, bảng của Thái Lan, ban đầu chỉ có ba đội, trong khi bảng C có đến bốn đội, đồng nghĩa các đối thủ tiềm năng của Thái phải thi đấu nhiều hơn, tốn sức hơn mà vẫn phải cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Lá thăm kỳ lạ cũng đẩy hai đội yếu nhất mỗi nhóm hạt giống là Campuchia và Timor Leste vào cùng bảng A của Thái, trong khi bảng C lại tập trung các đội mạnh hơn. Đến khi Campuchia rút lui vì lo ngại vấn đề an ninh, Thái Lan càng dễ dàng sắp xếp lại: họ không bốc thăm lại mà “tiện tay” kéo Singapore, đội yếu nhất bảng C, sang bảng A để giữ nguyên lợi thế.

Lịch thi đấu cũng được bố trí theo hướng có lợi tối đa cho chủ nhà. Dù thi đấu ở bảng A, Thái Lan lại là đội chơi lượt trận cuối sau khi bảng B đã hoàn tất. Điều này mở ra khả năng họ theo dõi đối thủ tiềm năng rồi lựa chọn cách tiếp cận phù hợp để nhắm đến đối thủ ưa thích ở bán kết.

Theo thể thức, đối thủ của Thái Lan là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, còn hai đội nhất bảng còn lại phải gặp nhau. Chỉ khi đội nhì bảng tốt nhất rơi vào bảng A thì Thái mới phải chạm trán đội nhất bảng C, nơi theo kế hoạch ban đầu sẽ phải đá tới ba trận vòng bảng, mất nhiều sức hơn đáng kể trước khi đối đầu chủ nhà.

Nhìn vào tổng thể, Thái Lan chưa cần phô diễn điều gì trên sân cũng đã kịp tạo ra những lợi thế lớn ngoài sân. Và các đối thủ trong khu vực hiểu rất rõ điều đó.

U22 Thái Lan chỉ cần 10 phút đầu hiệp 2 để giải quyết Singapore.

Chưa lộ bài trên sân

Nhờ cấu trúc bảng đấu được “thiết kế thuận lợi”, Thái Lan bước qua vòng bảng mà không cần dùng đến toàn bộ sức mạnh thật sự. Trận mở màn, họ thắng Timor Leste 6-1 với bàn dẫn trước cuối hiệp một rồi bùng nổ năm bàn trong hiệp hai, trước khi để đối thủ có bàn danh dự ở phút bù giờ.

Trận thứ hai gặp Singapore, Thái Lan lại chơi bế tắc trong hiệp đầu, nhưng chỉ cần mười phút đầu hiệp hai để ghi ba bàn và ấn định chiến thắng 3-0. Hai đối thủ quá yếu khiến Thái Lan không phải bung sức mà chơi kiểu đá "thong thả" trong hiệp 1 rồi nhấn ga một chút là giải quyết vào đầu hiệp 2. Có thể thấy họ cũng không cần phơi bày những miếng đánh quan trọng.

Cần nhớ rằng Thái Lan triệu tập đến 50 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games lần này, tập trung từ một tháng trước giải. Với lực lượng hùng hậu và thời gian chuẩn bị dài hơi, có thể thấy rõ họ đang che giấu nhiều quân bài chiến thuật chỉ để dành cho các đối thủ mạnh thật sự.

Ở vòng bảng, Thái Lan chỉ cần vận hành những mảng miếng cơ bản, thử nghiệm nhân sự và giữ chân trụ cột, bởi họ chắc chắn biết rằng sức mạnh thật sự của mình chỉ có giá trị khi bước vào vòng knock-out.

Vì vậy, điều người hâm mộ Việt Nam quan sát không phải là những chiến thắng dễ dàng của Thái Lan trước các đội yếu, mà là màn phô diễn sức mạnh khi họ đối đầu với Indonesia, đội bóng nhiều khả năng sẽ chờ sẵn ở bán kết. Chỉ lúc ấy, Thái Lan mới thực sự lộ bài và khu vực mới thấy hết bộ mặt thật của đội chủ nhà. Đây cũng là cơ hội để đánh giá chính xác họ mạnh đến đâu, và Việt Nam, nếu vào chung kết, sẽ cần chuẩn bị như thế nào.

Thái Lan đang đi trên con đường bằng phẳng mà họ tự tạo ra, nhưng những thử thách thật sự chỉ mới bắt đầu. Và chỉ khi gặp đối thủ đủ tầm, chúng ta mới biết Thái Lan mạnh thật hay mạnh vì các lợi thế ngoài sân đã được xếp đặt từ trước.