'Hot boy' thể dục dụng cụ Việt Nam thể hiện đẳng cấp ở tuổi 30

Trưa chiều 12/12, Đinh Phương Thành bước vào chung kết nội dung xà đơn nam, xà kép nam tại SEA Games 33.
Đinh Phương Thành thực hiện bài thi gần như hoàn hảo đạt 12.900 điểm ở nội dung xà kép. Anh vượt qua hai đối thủ bám đuổi sát phía sau là Yudha Satria Tri Wira của Indonesia (12.633 điểm) và Nomura Fuga của Thái Lan (12.167 điểm).
Chiến thắng ở nội dung xà kép là một cú trở lại đủ mạnh để nhắc rằng "anh cả" còn nguyên đẳng cấp sau gần một thập kỷ đứng trong nhóm tinh hoa của TDDC Việt Nam.
Phương Thành ăn mừng cùng huấn luyện viên Trương Minh Sang. Và tấm HCV xà kép vừa giành được là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của "hot boy" thể dục dụng cụ.
Ngay sau đó anh bước vào nội dung xà đơn, Phương Thành thể hiện tốt nhưng tiếp đất không hoàn hảo, qua đó để vụt tấm HCV vào đối thủ.
Ở tuổi 30, Đinh Phương Thành đang trải qua kỳ SEA Games thứ 6 trong sự nghiệp. Trở lại sau thời gian dài ít thi đấu quốc tế, Đinh Phương Thành giữ nguyên phong thái, bản lĩnh và độ tinh xảo trong từng động tác.
Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam của tuyển TDDC Việt Nam cũng bước vào chung kết nội dung cầu thăng bằng nữ. Quỳnh Nam đạt hạng 4 chung cuộc.
Tính đến hiện tại (17h) đoàn thể thao có 19 HCV tại SEA games 33.
Trong chiều 12/12, nhiều nội dung TDDC bước vào chung kết tại nhà thi đấu thuộc trường đại học Thammasat (Bangkok, Thái Lan).
