Vợ ‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn chứng kiến thất bại của chồng

  • Thứ sáu, 12/12/2025 11:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngôi sao của tuyển ju-jitsu Việt Nam không thể vượt qua đối thủ mạnh người Philippines và chấp nhận dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg sáng 12/12.

Vo TikToker Dao Hong Son anh 1

Sáng 12/12, Đào Hồng Sơn bước vào nội dung thi đấu thứ hai của anh ở SEA Games 33. Đây vẫn là một nội dung trái sở trường của Sơn khi anh vốn ở hạng cân dưới 56 kg, giờ phải đôn lên chơi hạng 62 kg.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 2

Đối thủ của Sơn ở vòng 16 đội là VĐV rất mạnh người Philippines Santino Luzuriaga.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 3Vo TikToker Dao Hong Son anh 4Vo TikToker Dao Hong Son anh 5Vo TikToker Dao Hong Son anh 6

Hồng Sơn bị đối thủ dẫn điểm từ sớm, bị dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu trước khi thua chung cuộc.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 7

Chia sẻ với báo giới sau trận, Hồng Sơn thể hiện sự tâm phục khẩu phục trước đối thủ. Anh cho biết mình phải chơi trái sở trường nhưng đối thủ người Philippines thực sự rất mạnh.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 8

Hồng Sơn vẫn giữ được sự vui vẻ thường thấy sau ngày thi đấu thứ hai. Từng hai lần giành HCV ở SEA Games 31 nhưng tới đại hội này, Hồng Sơn chưa vào được trận chung kết nào.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 9

Đến cổ vũ Hồng Sơn tiếp tục có một cổ động viên rất đặc biệt là vợ anh.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 10

Mai Hương là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ. Cô thường xuyên xuất hiện trong những video triệu lượt xem của Hồng Sơn, góp công lớn trong việc giúp anh xây dựng kênh cá nhân hơn 600.000 người theo dõi.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 11

Mai Hương cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam từ những ngày đầu thi đấu. Cô vẫn ở lại, quay phim, cổ vũ các VĐV khác sau khi Hồng Sơn dừng bước ở nội dung của anh.
Vo TikToker Dao Hong Son anh 12Vo TikToker Dao Hong Son anh 13Vo TikToker Dao Hong Son anh 14Vo TikToker Dao Hong Son anh 15

Đội ju-jitsu Việt Nam chưa thể có thêm HCV trong ngày thi đấu 12/12 trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan tỏ ra quá mạnh.

