Vợ ‘Quỷ lùn’ Đào Hồng Sơn chứng kiến thất bại của chồng

Sáng 12/12, Đào Hồng Sơn bước vào nội dung thi đấu thứ hai của anh ở SEA Games 33. Đây vẫn là một nội dung trái sở trường của Sơn khi anh vốn ở hạng cân dưới 56 kg, giờ phải đôn lên chơi hạng 62 kg.
Đối thủ của Sơn ở vòng 16 đội là VĐV rất mạnh người Philippines Santino Luzuriaga.
Hồng Sơn bị đối thủ dẫn điểm từ sớm, bị dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu trước khi thua chung cuộc.
Chia sẻ với báo giới sau trận, Hồng Sơn thể hiện sự tâm phục khẩu phục trước đối thủ. Anh cho biết mình phải chơi trái sở trường nhưng đối thủ người Philippines thực sự rất mạnh.
Hồng Sơn vẫn giữ được sự vui vẻ thường thấy sau ngày thi đấu thứ hai. Từng hai lần giành HCV ở SEA Games 31 nhưng tới đại hội này, Hồng Sơn chưa vào được trận chung kết nào.
Đến cổ vũ Hồng Sơn tiếp tục có một cổ động viên rất đặc biệt là vợ anh.
Mai Hương là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ. Cô thường xuyên xuất hiện trong những video triệu lượt xem của Hồng Sơn, góp công lớn trong việc giúp anh xây dựng kênh cá nhân hơn 600.000 người theo dõi.
Mai Hương cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam từ những ngày đầu thi đấu. Cô vẫn ở lại, quay phim, cổ vũ các VĐV khác sau khi Hồng Sơn dừng bước ở nội dung của anh.
Đội ju-jitsu Việt Nam chưa thể có thêm HCV trong ngày thi đấu 12/12 trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan tỏ ra quá mạnh.
