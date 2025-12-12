Bắt nghi phạm quảng bá cá cược ở sân SEA Games

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai người bị cáo buộc quảng bá website cá cược trái phép ngay trong một trận đấu bóng đá SEA Games 33 tại sân Rajamangala.

SEA Games 33 đang diễn ra ở Thái Lan.

Một vụ việc nhạy cảm liên quan đến cá cược trái phép xảy ra ngay tại sân Rajamangala, địa điểm tổ chức các trận bóng đá của SEA Games 33. Tối 11/12, lực lượng cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai người đàn ông bị nghi ngờ lợi dụng không khí cuồng nhiệt trên khán đài để quảng bá các trang web đánh bạc bất hợp pháp.

Theo Channel 7HD, trong thời gian diễn ra trận đấu bóng đá thuộc chương trình SEA Games 33, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh về việc một số cá nhân âm thầm quảng cáo cá cược thông qua trang phục và phụ kiện. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, tạo ra phản ứng tiêu cực và bị đánh giá là gây tổn hại đến hình ảnh của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Khoảng 21h15 cùng ngày, cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với lực lượng điều tra Đồn cảnh sát Hua Mak tiến hành kiểm tra và bắt giữ hai nghi phạm ngay tại sân.

Theo điều tra ban đầu, hai người này trà trộn vào đám đông cổ động viên, mặc áo thun và đội mũ có in logo “O****”, được cho là liên quan đến các website cá cược trực tuyến trái phép. Tang vật thu giữ gồm một áo thun và một mũ lưỡi trai mang logo nói trên.

Cảnh sát khởi tố các nghi phạm với hành vi quảng cáo, tuyên truyền và lôi kéo người khác tham gia đánh bạc. Theo Điều 12 của Luật Cờ bạc Thái Lan, hành vi này có thể đối mặt với án phạt tù lên đến hai năm, phạt tiền tối đa 2.000 baht, hoặc cả hai hình phạt. Quy định này áp dụng cả với những cá nhân có sức ảnh hưởng như người nổi tiếng, KOL hay YouTuber.

Nhà chức trách Thái Lan cũng nhấn mạnh, nếu hành vi quảng bá cá cược có yếu tố tác động tiêu cực đến trẻ vị thành niên, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo Luật Bảo vệ Trẻ em, với mức phạt cao hơn.

Sau khi bị bắt, hai nghi phạm đã được đưa về Đồn cảnh sát Hua Mak để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng cho ban tổ chức SEA Games 33 trong việc siết chặt an ninh, bảo vệ hình ảnh trong sạch của các sự kiện thể thao quốc tế.