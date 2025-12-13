Đằng sau khoảnh khắc đổ gục của cô gái vàng điền kinh

"Cô gái vàng" điền kinh Nguyễn Thị Oanh từng gục ngã trên đường chạy SEA Games 30 không phải vì kiệt sức, mà bởi dấu ấn của ý chí và khát vọng chinh phục giới hạn.

Khoảnh khắc Thị Oanh gục ngã khi về đích ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 30.

SEA Games 30 khắc sâu hình ảnh nữ vận động viên nhỏ bé gục xuống đường piste vì kiệt sức – khoảnh khắc khiến hàng triệu người xúc động. Đó không phải là sự yếu đuối, mà là cái giá của một lịch thi đấu khắc nghiệt và tinh thần thi đấu đến tận cùng.

Trong ngày đặc biệt ấy tại SEA Games 2019, Oanh trải qua chuỗi thử thách cực đại. Buổi sáng, cô bước vào nội dung 5.000m – cự ly đòi hỏi sức bền và sự tập trung cao độ. Sau đó, Oanh thực hiện kiểm tra doping theo quy định, trước khi trở lại đường chạy vào buổi chiều để tranh tài ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Hai cuộc đua nặng về thể lực, cách nhau quá ngắn đặt cơ thể Oanh vào giới hạn chịu đựng khắc nghiệt.

Chính vì vậy, khoảnh khắc Oanh đổ gục sau khi cán đích nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật không gây bất ngờ với những ai hiểu rõ áp lực mà cô trải qua. Đó là kết quả của sự dốc cạn thể lực, của tinh thần không chấp nhận buông xuôi, và của khát khao chiến thắng đến phút cuối.

Điều đáng nói là từ thử thách khắc nghiệt ấy, Nguyễn Thị Oanh viết nên một trong những chương huy hoàng nhất sự nghiệp. Với ý chí kiên cường và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, cô xuất sắc giành trọn 3 HCV cá nhân ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Nhưng đó chưa phải là giới hạn của Oanh.

Tại SEA Games 32 năm 2023 trên đất Campuchia, Nguyễn Thị Oanh còn làm nên điều tuyệt vời hơn. Cô là VĐV giành nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN (nội dung cá nhân), với 4 HCV ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Đặc biệt, chân chạy người Bắc Giang tạo nên kỳ tích phi thường khi giành 2 HCV ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật trong thời gian khoảng 20 phút.

Nguyễn Thị Oanh là cô gái vàng của điền kinh Việt Nam.

Năm nay, Nguyễn Thị Oanh tham gia 3 nội dung gồm 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Vào lúc 18h45 chiều 13/12, cô gái vàng sẽ bước vào phần thi chung kết 5.000 m (15/12), sau đó là chung kết 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật (16/12). Cả 3 nội dung hứa hẹn giúp Oanh gặt hái thêm HCV.

Trước giờ thi đấu, Nguyễn Thị Oanh cho hay: "SEA Games năm nay, Oanh tiếp tục tham gia với tinh thần và mục tiêu cao nhất, mang theo khát khao cống hiến, đem về vinh quang cho Tổ quốc và lan tỏa cảm hứng đến những người yêu thể thao Việt Nam".

Từ khoảnh khắc đổ gục trên đường chạy đến những tấm HCV lấp lánh, Nguyễn Thị Oanh chứng minh rằng vinh quang trong thể thao luôn được đánh đổi bằng ý chí, sự bền bỉ và tinh thần không bao giờ khuất phục.