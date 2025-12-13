Nguyễn Thị Oanh 5 lần liên tiếp vô địch 5.000 m SEA Games

Tối 13/12, Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ trên đường chạy 5.000 m tại SEA Games 33 khi về đích đầu tiên.

Nguyễn Thị Oanh "vô đối" ở đường chạy 5.000 m. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giành chiến thắng ở cự ly 5.000 m với thành tích 16 phút 27 giây 14, còn đàn em Lê Thị Tuyết về nhì. Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam cân bằng thành tích 13 HCV của Nguyễn Thị Huyền.

Trên đường chạy 5.000 m, hai vận động viên Việt Nam làm chủ cuộc đua ngay từ đầu và dễ dàng bỏ xa các đối thủ. Đáng chú ý, Lê Thị Tuyết dẫn đầu phần lớn thời gian, nhưng Nguyễn Thị Oanh chứng tỏ đẳng cấp khi bứt lên trong khoảng 600 m cuối và vượt đàn em để giành tấm HCV. Lần thứ 5 liên tiếp điền kinh Việt Nam giành trọn bộ HCV - HCB ở nội dung 5000 m nữ.

Với phong độ ổn định Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ thâu tóm cả 2 HCV còn lại ở nội dung 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật tại SEA Games năm nay. Đáng chú ý, cô không tham dự nội dung 1.500 m ở kỳ SEA Games này.

Oanh và Tuyết cán đích ở 2 vị trí đầu tiên nội dung 5.000 m. Ảnh: Minh Chiến.

Nguyễn Thị Oanh sinh năm 1995 tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Trước SEA Games 33, cô sở hữu 12 HCV tại 4 kỳ đại hội liên tiếp (từ 29 đến 32). Nguyễn Thị Oanh cũng không có đối thủ tại Đông Nam Á khi giành HCV nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m chướng ngại vật ở 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Tính riêng điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh giữ 5 kỷ lục quốc gia, gồm 5.000 m (15 phút 46,11 giây), 10.000 m (33 phút 13,23 giây), 3.000 m chướng ngại vật (9 phút 43,83 giây), bán marathon (21 km, 1 giờ 13 phút 22 giây), và full marathon (42,195 km, 2 giờ 39 phút 49 giây).

Ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 hồi giữa tháng 8 tại Đà Nẵng, chân chạy sinh năm 1995 không quá khó để lập hat-trick HCV ở nội dung 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật.