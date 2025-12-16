Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội trưởng MU thừa nhận đau lòng trước khả năng bị bán

  • Thứ ba, 16/12/2025 19:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận anh cảm thấy bị tổn thương khi biết Manchester United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho mình, trong bối cảnh ngôi sao người Bồ Đào Nha được liên hệ với các CLB tại Saudi Arabia.

Fernandes vẫn chưa muốn rời MU. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Canal 11, Fernandes cho biết hoàn toàn có cơ hội rời nước Anh để nhận mức đãi ngộ rất cao ở Trung Đông. Tuy nhiên, tiền vệ 31 tuổi khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến việc gây sức ép hay làm khó MU để được ra đi, bởi sự gắn bó và tình cảm mà anh dành cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

“Tôi có thể làm như nhiều người khác, từ chối tập luyện hoặc yêu cầu ra đi với mức phí thấp để được nhận lương cao hơn ở nơi khác. Nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy. Tôi không cho phép mình hành xử như thế, bởi những gì tôi cảm nhận dành cho CLB là thật”, Fernandes chia sẻ.

Dù vậy, đội trưởng MU thừa nhận cảm nhận rõ việc ban lãnh đạo đang đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu. Theo Fernandes, dù có đóng góp chuyên môn lớn và luôn nằm trong nhóm cầu thủ chơi ổn định nhất đội nhiều năm qua, anh vẫn thường xuyên bị cuốn vào các tin đồn chia tay CLB khi MU lên kế hoạch cải tổ lực lượng.

“Có những thời điểm tôi cảm thấy tiền bạc quan trọng hơn mọi thứ. Tôi luôn nghĩ rằng CLB muốn tôi ra đi, chỉ là họ chưa đủ dứt khoát để đưa ra quyết định đó”, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói thêm.

Trước đó, ngày 15/12, Sportbible đưa tin Manchester United sẵn sàng để Bruno Fernandes rời Old Trafford nếu nhận được lời đề nghị vào khoảng 70 triệu bảng. Thông tin này tiếp tục làm dấy lên những nghi ngờ về tương lai của đội trưởng MU trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động của đội bóng.

Duy Luân

