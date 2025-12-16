Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fellaini theo nghiệp HLV

  • Thứ ba, 16/12/2025 16:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sporting Charleroi công bố việc Marouane Fellaini sẽ gia nhập ban huấn luyện của CLB với vai trò cố vấn.

Hồi năm ngoái, Fellaini tuyên bố giải nghệ.

Fellaini sẽ tham gia hỗ trợ ban huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu và giúp hỗ trợ phát triển các cầu thủ trẻ. Đây là bước đi táo bạo của Charleroi để ổn định đội bóng, sau khi HLV Rik De Mil rời CLB để dẫn dắt Gent, và trợ lý Hans Cornelis lên tạm quyền.

Sporting Charleroi hy vọng sự hiện diện của Fellaini sẽ mang lại động lực và kinh nghiệm quý báu, giúp đội bóng duy trì phong độ ở Jupiler Pro League mùa này. Sự trở lại Charleroi không chỉ mang tính biểu tượng mà còn xuất phát từ tình bạn với chủ tịch Mehdi Bayat, người Fellaini từng làm việc chung tại Liên đoàn Bóng đá Bỉ.

Đây có thể là bước đầu tiên của "Big Fella" trong sự nghiệp huấn luyện, dù anh chưa theo học bất kỳ khóa đào tạo HLV chính thức nào.

Hồi năm ngoái, Fellaini tuyên bố giải nghệ sau khi rời Shandong Taishan (Trung Quốc). Anh trở về Bỉ sinh sống và bắt đầu cuộc sống kinh doanh.

Fellaini đang là đồng sáng lập thương hiệu thời trang nam “MF74” (viết tắt Marouane Fellaini, số áo 74 anh từng mang ở Standard Liege). Anh cũng đầu tư vào nhiều nhà hàng cao cấp tại Brussels và Knokke-Heist (khu nghỉ dưỡng thượng lưu của Bỉ), sở hữu một chuỗi phòng gym mang tên mình.

Ngoài ra, anh còn thường xuyên xuất hiện với vai trò bình luận viên khách mời trên các kênh truyền hình Bỉ. Tuy nhiên, Fellaini muốn trở lại gắn bó với bóng đá và sẽ theo học bằng HLV của UEFA thời gian tới.

