Ban lãnh đạo MU chuẩn bị cho một cuộc “đại phẫu” ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

MU ra giá bán Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Theo Sportbible, MU sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho Bruno Fernandes nếu nhận được mức giá khoảng 70 triệu bảng. Dù đã bước sang tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất tại Old Trafford.

Mùa giải này, Bruno đã ghi 5 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 15 trận tại Premier League. Đáng chú ý, anh hai lần in dấu giày vào 2 bàn thắng trong trận hòa 4-4 trước Bournemouth ở vòng 16 Premier League rạng sáng 16/12.

Bruno hiện còn hợp đồng với MU đến năm 2027 và vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, bối cảnh tài chính cùng nhu cầu tái thiết đội hình khiến khả năng anh rời Old Trafford ngay trong tháng tới không thể bị loại trừ.

Nếu bán Bruno với mức giá 70 triệu bảng, MU sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể, bởi họ chỉ bỏ ra 55 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Sporting Lisbon vào năm 2020.

Bruno từng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các CLB thuộc Saudi Pro League như Al Hilal và Al Ittihad. Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã từ chối những lời đề nghị có giá trị rất lớn để tiếp tục gắn bó với MU.

Nếu thương vụ Bruno được kích hoạt, MU sẽ dùng nguồn tiền thu về để chiêu mộ hai tiền vệ đang thi đấu tại Premier League là Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton).

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.