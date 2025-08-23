‘Siêu năng lực” của Julian Alvarez

Không chỉ là người kế thừa ngai vàng của Antoine Griezmann, Julian Alvarez đang chứng minh anh còn sở hữu một “vũ khí” khiến cả La Liga phải dè chừng: khả năng sút phạt trực tiếp.

Julian Alvarez đang là ngôi sao tấn công của Atletico Madrid.

Không chỉ là sự thay thế xứng đáng cho Antoine Griezmann, Julian Alvarez đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình ở Metropolitano theo cách ít ai ngờ tới. Sau trận mở màn mùa giải thứ hai, tiền đạo người Argentina nhanh chóng khẳng định một phẩm chất đặc biệt: anh là chuyên gia sút phạt trực tiếp hiệu quả bậc nhất mà Atletico sở hữu trong gần hai thập kỷ trở lại đây.

Bàn thắng khởi đầu cho một chương mới

Cuối tuần qua, sân Metropolitano chứng kiến khoảnh khắc thăng hoa khi Alvarez tung cú đá phạt mẫu mực, đưa bóng găm thẳng vào lưới Espanyol. Một bàn thắng vừa đẹp mắt, vừa lạnh lùng, như thể tái khẳng định anh không chỉ đến để ghi bàn trong thế trận mở, mà còn để mở khóa những tình huống cố định tưởng chừng đã bế tắc.

Với khán giả, đó là sự bùng nổ bất ngờ. Nhưng với người đã theo dõi kỹ Alvarez, đây là điều tất yếu, khi trước đó anh từng thực hiện hai cú sút phạt thành công khác - một vào tháng 5 trước Real Betis và một tại Prague ở đấu trường châu Âu.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, “Nhện nhỏ” chứng minh bản năng săn bàn đa dạng, sẵn sàng biến bất kỳ tình huống cố định nào thành cơ hội thực sự.

Thống kê từ mùa 2008/09 cho thấy chưa ai trong màu áo Atletico đạt được hiệu quả sút phạt như Alvarez. Sau 12 lần thực hiện, anh ghi 3 bàn - tỷ lệ thành công 25%. Đây là con số hiếm thấy với những chân sút phạt hiện đại. Trong hai thập kỷ qua, chỉ có Radamel Falcao tiệm cận, với hiệu suất trung bình một bàn sau bốn lần thử.

Alvarez là ngôi sao tấn công mới của Atletico.

So sánh với Sergio Aguero, tiền đạo người Argentina tiền bối ghi được 2 bàn từ 13 lần đá phạt trực tiếp, đạt tỷ lệ 15,38%. Một vài cầu thủ khác như Elías hay Emre Belözoğlu cũng từng lập công, nhưng họ chỉ thành công ở đúng một lần duy nhất - con số không đủ để so sánh.

Sự đối chiếu rõ ràng nhất là Antoine Griezmann. Tiền đạo người Pháp từng được xem là chân sút phạt số một Atletico trong nhiều năm, với 9 bàn từ 74 cú đá phạt (tỷ lệ 12,16%). Đó là hiệu suất không tồi, nhưng so với Alvarez - người chỉ cần 12 lần thử để có 3 bàn - thì rõ ràng Griezmann đã bị người kế nhiệm bỏ xa về độ chính xác và tính sát thương.

Tầm vóc châu Âu

Điều đáng nói là trong cùng giai đoạn, không có cầu thủ nào tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu ghi được ba bàn từ sút phạt trực tiếp. Trong bối cảnh những chuyên gia hàng đầu như Messi, James Ward-Prowse hay Kostic từng để lại dấu ấn, việc Alvarez vươn lên dẫn đầu cho thấy anh đang bước vào nhóm những chân sút phạt lợi hại nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Điều này cũng góp phần giải thích tại sao anh được Atletico kỳ vọng trở thành thủ lĩnh mới, không chỉ ở khía cạnh ghi bàn trong thế trận mở, mà còn ở khả năng xoay chuyển cục diện từ các tình huống bóng chết.

Với Diego Simeone, sự xuất hiện của Alvarez không chỉ là câu trả lời cho khoảng trống Griezmann để lại, mà còn là bước tiến chiến lược trong lối chơi. Dưới thời “El Cholo”, Atletico vốn luôn đề cao sự chắc chắn, kỷ luật và tận dụng tối đa những cơ hội nhỏ nhất. Một chuyên gia sút phạt với độ hiệu quả 25% như Alvarez chính là “món quà” mà bất kỳ HLV nào cũng mong đợi.

Ở tuổi 25, Alvarez còn cả chặng đường dài phía trước.

Mỗi lần cựu sao Man City đứng trước bóng ở cự ly 20-25 mét, khung thành đối phương lập tức đặt trong trạng thái báo động. Từ một vũ khí chỉ được dùng để tìm kiếm cơ hội, giờ đây sút phạt với CLB trở thành phương án ghi bàn đáng tin cậy. Điều này không chỉ giúp họ tạo thêm điểm mạnh trong các trận cầu căng thẳng, mà còn làm dày thêm kho vũ khí chiến thuật vốn đa dạng của Simeone.

Ở tuổi 25, Alvarez còn cả chặng đường dài phía trước. Ít nhất năm năm đỉnh cao vẫn đang chờ anh viết tiếp. Sự thăng hoa từ những cú sút phạt chỉ là một lát cắt trong sự nghiệp, nhưng đủ để khẳng định rằng anh không chỉ đến Atletico để làm cái bóng của Griezmann, mà để xây dựng di sản riêng.

Người hâm mộ Metropolitano có lý do để tin rằng họ đang sở hữu một ngôi sao toàn diện: ghi bàn đa dạng, thi đấu máu lửa, và nay còn thêm “siêu năng lực” sút phạt. Nếu duy trì phong độ này, Alvarez hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới, đưa Atlético trở lại với những mùa giải thách thức mọi giới hạn.

Anh đã đến để làm thay đổi lịch sử, và lúc này, không hàng rào nào đủ cao để ngăn cản bước tiến của “Nhện nhỏ”.